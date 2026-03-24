'Homem-Aranha 4' se torna o primeiro trailer a superar 1 bilhão de views

Homem-Aranha 4 também superou o trailer de Grand Theft Auto VI, que detinha o maior lançamento em 24 horas - (crédito: Observatorio do Cinema)

O trailer de Homem-Aranha: Um Novo Dia continua quebrando recordes históricos. Lançado pela Sony em 17 de maio, o vídeo atingiu 1 bilhão de visualizações em apenas quatro dias, tornando-se o primeiro trailer de filme a alcançar a marca.

Segundo dados da WaveMetrix (via Variety), a prévia já ultrapassou 1,1 bilhão de views, consolidando-se como o maior trailer da história do cinema.

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Os números impressionam desde as primeiras horas. Em apenas 24 horas, o trailer acumulou 718,6 milhões de visualizações, estabelecendo um novo recorde absoluto não só entre filmes, mas também considerando trailers de games.

O recorde anterior entre filmes pertencia a Deadpool & Wolverine, que somou 365 milhões de views em 24 horas após lançamento durante o Super Bowl de 2024.

Além disso, Homem-Aranha 4 também superou o trailer de Grand Theft Auto VI, que detinha o maior lançamento em 24 horas com 475 milhões de visualizações.

Tudo sobre Homem-Aranha: Um Novo Dia

Na trama, quatro anos se passaram, e Peter Parker (Tom Holland) agora é um adulto vivendo completamente sozinho, após ter se apagado voluntariamente das vidas e memórias das pessoas que ama.

Combatendo o crime em uma Nova York que já não conhece seu nome, ele se dedica totalmente a proteger a cidade, atuando como um Homem-Aranha em tempo integral.

Mas, à medida que as exigências aumentam, a pressão desencadeia uma surpreendente evolução física que ameaça sua própria existência, enquanto um novo e estranho padrão de crimes dá origem a uma das ameaças mais poderosas que ele já enfrentou.

Dirigido por Destin Daniel Cretton (Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis), o filme será o primeiro do herói dentro da Fase 6 do MCU e aposta em um tom de recomeço inspirado na famosa saga dos quadrinhos lançada em 2008. Segundo Holland, essa nova história não parece o quarto filme, mas um renascimento completo do personagem.

Além de Holland, o elenco conta com Zendaya (MJ), Jacob Batalon (Ned), Sadie Sink em um papel ainda mantido em sigilo, Mark Ruffalo (Bruce Banner/Hulk), Jon Bernthal como o Justiceiro, personagem que deve cruzar o caminho de Peter em uma trama repleta de ação e moralidade, e Michael Mando, que retorna como o vilão Escorpião após 8 anos. Há rumores de que o criminoso Tombstone (Lápide, nos quadrinhos) também será introduzido como antagonista secundário.

Homem-Aranha: Um Novo Dia estreia em 30 de julho nos cinemas brasileiros.