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"Busco menos efeito, mais presença", afirma Arthur Alavarse, de Dona Beja

Com o serviçal que acompanha a protagonista da novela, Arthur Alavarse explora camadas do silêncio em "Dona Beja". "Ele precisa estar presente sem ocupar espaço. Precisa se impor sem ser visto, quase como um fantasma que executa, observa e obedece"

Arthur Alavarse celebra maturidade artística em papel marcante de Dona Beja:
Arthur Alavarse celebra maturidade artística em papel marcante de Dona Beja: "Arte com propósito" - (crédito: Observatorio dos Famosos)

Na superprodução Dona Beja, da HBO Max, a força de um personagem nem sempre vem do que é dito, mas do que é vivido em cena. É nesse espaço de contenção que Arthur Alavarse dá vida a Rômulo, o fiel cocheiro e segurança da chácara da protagonista interpretada por Grazi Massafera. Com o lançamento do último bloco de capítulos da trama assinada por Daniel Berlinsky e Antonio Barrera, o público agora acompanha de perto a trajetória de um homem que se define pela lealdade e pelas atitudes.

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Rômulo não é apenas um empregado, mas o resultado de uma trajetória de sobrevivência. Moldado por uma origem humilde e pela escassez de oportunidades, o personagem aprendeu a transitar em um sistema social que exige conformidade. "Ele é um produto do meio, das circunstâncias e das escolhas possíveis dentro daquele sistema. Ele vem de uma origem muito simples e aprendeu, desde cedo, a performar o que precisava ser para sobreviver", explica Arthur Alavarse.

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Na dinâmica da casa, ele ocupa um lugar de confiança absoluta, mas que exige uma "invisibilidade" estratégica. Segundo o ator, essa postura é quase fantasmagórica: "Ele precisa estar presente sem ocupar espaço. Precisa se impor sem ser visto, quase como um fantasma que executa, observa e obedece".

Para Arthur, o papel na série da HBO Max toca em uma ferida social profunda: a rotina daqueles que mantêm as engrenagens do mundo girando sem serem notados. Rômulo aceita seu destino sem o peso da amargura, encontrando um propósito no cumprimento de sua missão. "Ele representa uma estrutura social onde muitas pessoas acordam para cumprir uma função e voltam para casa para repetir essa função no dia seguinte. Ele não vive isso com revolta. Existe até uma certa dignidade nessa aceitação", reflete o ator, que também soma passagens por grandiosas produções bíblicas da RecordTV, como Paulo, o apóstolo e Reis.

Essa entrega se traduz em uma lealdade inabalável a Beja, fundamentada no pertencimento. Para ele, a traição seria uma negação de si mesmo. "A lealdade dele não é cega. Ela nasce de um sentimento de pertencimento. Se em algum momento ele traísse essa confiança, isso geraria um conflito enorme, porque a identidade dele está muito ligada a essa função", defende Arthur.

Arthur Alavarse, ator de "Dona Beja"
Arthur Alavarse, ator de "Dona Beja" (foto: Adri Lima)

Do papel à pessoa

O grande ponto de virada na jornada de Rômulo acontece pelo afeto. Ao se apaixonar por uma das jovens sob a proteção de Beja, o "cocheiro" dá lugar ao "homem", quebrando o ciclo automático de sua existência. "Quando ele se apaixona, algo raro acontece. Pela primeira vez ele para de performar. Ele deixa de ser apenas o cocheiro ou o segurança e começa a se enxergar como homem", avalia Arthur.

Essa humanização é o que define o arco dramático do personagem de forma poética. Conforme resume o ator: "Enquanto ele está na chácara, ele é papel. Quando ele ama, ele vira pessoa".

Com 29 anos de carreira, iniciados ainda na infância, Arthur Alavarse vê em Rômulo o reflexo de sua própria evolução profissional. Atualmente, o ator busca personagens que o permitam explorar a complexidade através da economia de gestos, priorizando a densidade emocional sobre os artifícios técnicos. "Tenho me interessado menos por efeito e mais por presença. Mesmo quando não escolho o papel, escolho como vou habitá-lo", conclui.

 

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Patrick Selvatti

Subeditor

Jornalista formado no Sul de Minas, com atuação de 20 anos em Brasília

Por Patrick Selvatti
postado em 26/03/2026 08:01
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