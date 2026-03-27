Festival de circo abre convocatória para a seleção de artistas do DF

9ª edição do Festival Mestres e Mestras de Circo será realizada do dia 29 a 31 de maio - (crédito: Cristiano Costa/Divulgação )

Em homenagem aos palhaços Mestre Mandioca Frita e Xamego, a 9ª edição do Festival Mestres e Mestras de Circo está com convocatória aberta para artistas do DF. O festival será realizado de 29 a 31 de maio, em diferentes regiões do Distrito Federal. Inspirado no Dia do Circo, celebrado no dia 27 de março, o evento pretende reunir artistas de toda a América Latina.

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Para artistas interessados em integrar dois cabarés circenses, a produção também selecionará quatro números cênicos para compor a programação do evento, com duas vagas destinadas a artistas com deficiência. As inscrições são de 5 a 12 de abril, pelo Instagram @circoartetude. “A grande característica do circo hoje é dar oportunidade para os artistas continuarem trabalhando, pois envelhecer no circo é um grande desafio”, afirma o produtor do festival, Xabrau.

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Os cabarés circenses são a principal dinâmica do evento: reúnem vários números curtos em uma mesma noite e proporcionam ao público uma experiência que une diferentes linguagens, gerações e formas de expressão.

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Idealizado a partir da Mostra Mestre Zezito de Circo, o festival se consolidou como espaço de formação, difusão e valorização de saberes populares. Produzido com recursos do Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal, o evento busca fomentar as redes de colaboração entre artistas, técnicos e produtores.





Serviço

9ª edição do Festival Mestres e Mestras de Circo

Em diferentes regiões do Distrito Federal, de 29 a 31 de maio. Entrada gratuita.