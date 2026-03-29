Thiago Piacentini fala sobre desafio e honra de interpretar um apóstolo

Após dar vida a Tiago em Paulo, o apóstolo, o ator Thiago Piacentini vive um novo e especial momento em sua carreira ao integrar o elenco da nova adaptação nacional de Ben-Hur, uma das histórias mais emblemáticas do cinema mundial. Desta vez, o artista retorna ao universo bíblico para interpretar o mesmo personagem, mas em uma fase anterior de sua trajetória, ainda desconhecida pelo público.

O convite para dar continuidade ao papel foi recebido com entusiasmo. "Foi uma felicidade enorme. Eu estava finalizando minhas gravações em 'Paulo, o apóstolo' quando descobri que meu personagem poderia continuar em Ben-Hur. Quando, enfim, chegou a notícia, foi uma alegria imensa. Ben-Hur é um clássico que assisti diversas vezes com a minha família, é o filme favorito do meu avô", relembra Piacentini.

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O ator de 29 anos também destaca o peso histórico da produção: "Essa história foi contada algumas vezes ao longo do tempo, sendo uma das versões vencedora de 11 Oscars. Agora, essa será a primeira grande produção nacional dessa obra. É uma honra entrar para a história dessa forma".

Com experiência consolidada em personagens bíblicos, Thiago Piacentini reforça que esse tipo de papel exige responsabilidade e profundidade. "Eu gosto muito de interpretar personagens bíblicos. Além de ser uma pessoa de fé, sou apaixonado por história. Então, viver personagens épicos é sempre muito interessante para mim", adianta o paulista.

O processo vai além do roteiro: "Estudar o contexto histórico em que a trama se passa, mergulhar nas raízes do ser humano, entender seus conflitos e dilemas… tudo isso faz meus olhos brilharem como ator. São personagens que carregam significado, propósito e impacto real na vida de muitas pessoas".

Para viver Tiago em Ben-Hur, a preparação começou ainda durante a produção anterior. Piacentini conta que buscou aprofundamento direto nas fontes históricas e religiosas. "Desde Paulo venho me preparando para viver esse personagem. Fui direto à fonte: li bastante a Bíblia, principalmente as partes que retratam o que esses homens de fé viveram", relata.

Ele também investiu em pesquisas complementares e referências audiovisuais. "Também fiz pesquisas históricas e assisti a filmes que retratam os conflitos internos do ser humano, mesmo em contextos diferentes, para entender melhor esses duelos emocionais e espirituais. Além disso, tivemos muito trabalho de mesa com os outros atores envolvidos no projeto, o que foi fundamental para aprofundar as relações e a construção da narrativa", explica.

Thiago Piacentini, ator (foto: Divulgação)

Maturidade espiritual

Na nova produção, o público encontrará um Tiago diferente daquele apresentado anteriormente. "O que mais muda é a maturidade espiritual", explica o ator. "Em Ben-Hur, o público conhecerá um Tiago mais jovem, ainda em formação. É um homem que começa a ouvir as mensagens de Cristo e vai sendo transformado por elas. Ele ainda está se descobrindo, entendendo quem é e qual caminho deve seguir", afirma.

Já na outra trama, o personagem aparece em outro estágio de vida. "Em Paulo, o apóstolo, vemos Tiago em seus últimos dias de vida. É um homem que já passou por todo esse processo de transformação, que amadureceu espiritualmente e compreende claramente sua missão. É o mesmo homem, mas em fases completamente diferentes da vida", compara Thiago.

Além do desafio artístico, a experiência em produções de forte teor espiritual também deixa aprendizados pessoais. Para Piacentini, dois temas se destacaram durante as filmagens. "O maior aprendizado, para mim, é sobre união e perdão. É impressionante ver como o ser humano é capaz de realizar coisas grandiosas quando se une em prol de algo valioso, do bem", reflete.

Ele faz ainda uma conexão com os bastidores da produção: "Quebrando a quarta parede, é muito bonito ver também toda a equipe unida em prol do projeto. Quando todos acreditam no que estão fazendo, o resultado inevitavelmente ganha força".

Sobre o impacto da mensagem, o ator antecipa que o público será tocado. "O perdão é outro ensinamento muito forte. Entender o poder que ele tem de libertar, de transformar e de trazer paz… mas isso vocês só vão compreender de fato ao assistir à série. Espero vocês. Tenho certeza de que vão amar essa superprodução que certamente entrará para a história", finaliza.



