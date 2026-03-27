InícioDiversão e Arte
REALITY SHOW

Expulsão no BBB26? Juliano e Jordana se acusam de empurrão; veja

Atrito ocorreu nesta sexta-feira (27/3) antes da prova do anjo

Juliano e Jordana trocaram acusações sobre empurrão no BBB 26 - (crédito: Reprodução/ Redes sociais)
Juliano e Jordana trocaram acusações sobre empurrão no BBB 26 - (crédito: Reprodução/ Redes sociais)

A casa mais vigiada do Brasil foi palco de mais uma polêmica, desta vez envolvendo os participantes Juliano Floss e Jordana Moraes, ambos do BBB 26. Os dois se esbarraram na tentativa de pegar coletes em uma despensa para a prova.

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

Depois dos esbarrões, os dois participantes trocaram acusações sobre o empurrão. Juliano acusou Jordana de ter o agredido. A sister por sua vez retribuiu as acusações pedindo que a produção do reality avaliasse nas imagens “quem empurrou quem”.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

Nas redes sociais, internautas pediram a expulsão de ambos. Confira o momento da suposta agressão:

*Estagiário sob supervisão de Ronayre Nunes

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Júlio Noronha*

Estudante de jornalismo no Centro Universitário Iesb, é estagiário do site do Correio Braziliense.

Por Júlio Noronha*
postado em 27/03/2026 19:01
SIGA
x