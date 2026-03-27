Expulsão no BBB26? Juliano e Jordana se acusam de empurrão; veja

A casa mais vigiada do Brasil foi palco de mais uma polêmica, desta vez envolvendo os participantes Juliano Floss e Jordana Moraes, ambos do BBB 26. Os dois se esbarraram na tentativa de pegar coletes em uma despensa para a prova.

Depois dos esbarrões, os dois participantes trocaram acusações sobre o empurrão. Juliano acusou Jordana de ter o agredido. A sister por sua vez retribuiu as acusações pedindo que a produção do reality avaliasse nas imagens “quem empurrou quem”.

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Nas redes sociais, internautas pediram a expulsão de ambos. Confira o momento da suposta agressão:

????AGORA: Houve um atrito entre Juliano e Jordana na hora de pegar as roupas na despensa.



Juliano diz que Jordana lhe empurrou e a sister mandou a produção avaliar quem empurrou quem. #BBB26 pic.twitter.com/aDhvFp9eqk — Central Reality (@centralreality) March 27, 2026

*Estagiário sob supervisão de Ronayre Nunes

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