Luciana Gimenez é cotada para comandar novo reality produzido na Band

Luciana Gimenez estaria de volta em um processo de negociação com a Band. O canal, que havia desistido de dar continuidade a contratação da apresentadora, cogita tê-la à frente de um projeto inédito.
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Segundo informações do colunista Flávio Ricco, do portal LeoDias, a apresentadora e a alta cúpula da rede da família Saad voltaram a se encontrar nos últimos dias, e projetaram um formato inédito de programa que pode ser produzido por temporadas.
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A expectativa é que Luciana Gimenez comande a atração inédita, que pode ser até mesmo um reality show, cujo formato não foi alinhado, mas que teria duração de três meses no ar.
Em tempo, Luciana Gimenez recentemente anunciou sua saída da RedeTV! após 25 anos, onde comandou o SuperPop – hoje apresentado por Cariúcha. Além da Band, o SBT também chegou a sondar a comunicadora, mas a descartou após recusada de uma proposta feita.
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