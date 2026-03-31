UnB compara confinados do BBB a obras literárias; confira a lista

Comparar os benefícios intelectuais entre ler um livro ou assistir ao Big Brother Brasil — meme popularizado nas redes sociais — ganhou um novo contorno com uma proposta da Biblioteca Central da Universidade de Brasília. O departamento montou uma seleção que aproxima os participantes do BBB 26 de títulos conhecidos da literatura, criando paralelos entre comportamento, narrativa e construção de personagem.

A iniciativa circulou nas redes ao propor uma nova forma de olhar para o programa, saindo da lógica apenas do entretenimento e tratando o jogo como enredo. Nesse recorte, cada brother e sister ganha uma espécie de “tradução literária”, como se suas atitudes, conflitos e estratégias pudessem ser lidas como capítulos de diferentes obras.

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Nesse cruzamento, Chaiany é colocada ao lado de Pare de Se Odiar, de Alexandra Gurgel, enquanto Milena aparece vinculada a A Arte da Guerra, obra atribuída a Sun Tzu, destacando uma leitura mais estratégica de sua presença no jogo. Jonas Sulzbach entra na lista com Diário de um Banana, em referência direta ao rótulo de “quinta série” que recebeu de adversários dentro da casa. Já Ana Paula Renault é associada a O Príncipe, de Nicolau Maquiavel, reforçando a ideia de cálculo e articulação.

Outros nomes também aparecem nesse mapeamento: Alberto Cowboy é relacionado a Pai Rico, Pai Pobre, de Robert Kiyosaki e Sharon Lechter, enquanto Gabriela é conectada a Tudo Tem Uma Primeira Vez, de Viih Tube. Samira surge ligada à revista Capricho, e Marciele é comparada a Meu Ano de Descanso e Relaxamento, de Ottessa Moshfegh. Por fim, Leandro Boneco aparece associado a O Homem Invisível, de H. G. Wells.

Mais do que uma brincadeira, a proposta funciona como um retrato bem-humorado de como o público interpreta os jogadores, transformando atitudes cotidianas do confinamento em arquétipos que já existem há muito tempo na literatura.