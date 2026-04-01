‘Pânico 7’ supera críticas e bate recorde histórico na franquia

Nem a recepção negativa da crítica foi capaz de conter o desempenho de Pânico 7 nas bilheterias dos cinemas. O novo capítulo da franquia de Pânico, criada por Wes Craven e Kevin Williamson, transformou o sétimo filme em um marco ao ultrapassar, pela primeira vez, a barreira de US$ 200 milhões arrecadados mundialmente.

O resultado coloca o longa no topo do ranking da saga. Confira o ranking de lucro:

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Pânico 7 (2026) — US$ 204,070 milhões

Pânico 6 (2023) — US$ 166,577 milhões

Pânico 3 (2000) — US$ 161,834 milhões

Pânico 5 (2022) — US$ 137,743 milhões

Pânico (1996) — US$ 103,208 milhões

Pânico 2 (1997) — US$ 101,363 milhões

Pânico 4 (2011) — US$ 97,138 milhões

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Na trama, Neve Campbell retoma o papel de Sidney Prescott após ficar de fora do filme anterior, agora vivendo sob o nome Sidney Evans. Casada com o delegado Mark Evans, interpretado por Joel McHale, ela tenta manter distância definitiva dos traumas que marcaram sua vida, construindo uma rotina tranquila em Pine Grove ao lado do marido e das três filhas, enquanto administra uma cafeteria.

Esse equilíbrio, porém, é atravessado por conflitos íntimos, especialmente na relação com a filha mais velha, Tatum Evans, vivida por Isabel May. O distanciamento entre as duas cresce à medida que Sidney insiste em esconder o passado violento, alimentando ressentimentos e a sensação de abandono.

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A tentativa de deixar tudo para trás se desfaz quando Ghostface retorna, desta vez incorporando o uso de inteligência artificial para recriar figuras e acontecimentos ligados à história da protagonista. Diante de uma ameaça que mistura memória e tecnologia, Sidney é forçada a revisitar antigos traumas, reconstruir laços familiares e agir rapidamente para impedir que a filha se torne o próximo alvo.