Cerrado Galeria inaugura exposições de Lais Myrrha e Helô Sanvoy

A Cerrado Galeria promove está com duas exposições abertas a partir desta quinta-feira (2/4): Arquiteturas do poder, de Lais Myrrha, e Eiro, de Helô Sanvoy. Ambas as mostras ficam abertas para visitação de segunda a sexta-feira, de 10h às 19h, e sábado, de 10h às 13h, até 9 de maio.

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Arquiteturas do poder coloca a construção de Brasília em foco. Lais Myrrha investiga a contradição do projeto, que pretendia inaugurar uma cidade moderna sem memória colonial, mas que foi construída sobre profundas desigualdades sociais. A artista reenquadra o modernismo brasileiro, expondo as camadas de ficção e violência que o atravessaram na época. A mostra tem curadoria de Ana Avelar.

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Eiro, de Helô Sanvoy e com curadoria de Divino Sobral, denuncia os conflitos sociais que atravessam classes historicamente submetidas à exploração capitalista. A artista trabalha com os paradoxos de um país marcado pelas heranças coloniais, onde a precarização do trabalho e a desvalorização do trabalhador ainda persistem.

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Serviço

Inauguração de Eiro e Arquiteturas do poder

Visitação até 9 de maio, de segunda a sexta-feira, de 10h às 19h, e aos sábados, de 10h às 13h, na Cerrado Galeria (SHIS QI 05 Chácara 10, Lago Sul).