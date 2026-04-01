Álbum inspirado na tradição do samba será lançado nesta quinta (2/4)

Criado em 2009 pelos compositores Rodrigo Valle e Alessandro Corrêa, o Projeto Partido Alto tem dois álbuns e três EPs lançados, com formações e influências diversas que perpassam vertentes do samba misturadas a diferentes influências. O terceiro álbum do Projeto será lançado nas plataformas digitais nesta quinta, com três faixas inéditas: Kalunga (com estréia da letra de Celso Araújo); Kalunga Dub e Outro Jogo Dub (masterização com influência da estética jamaicana), além de nove faixas compiladas dos EPs Outras Margens, Outro Passe e Outras Tardes.

O novo álbum tem a proposta de fazer um panorama na trajetória dos criadores, Rodrigo e Alessandro, em perspectiva aos trabalhos gravados anteriormente, mas com novas participações e busca por inovações. “Sempre com os pés na tradição das vertentes do samba”, diz Alessandro.

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Além disso, a nova produção valoriza a diversidade de arranjos, temáticas e músicas que colocam em evidência vozes femininas, que adicionam às melodias um colorido agridoce e delicado, ampliando a textura dançante que caracteriza a identidade sonora do grupo.

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Segundo Alessandro, cada trabalho fonográfico — reunião de todas as etapas de criação, gravação, mixagem, masterização e distribuição de um produto musical o pensando as possibilidades comerciais e técnicas — têm formação diferente, indo desde quarteto com dois violões, baixo e bateria, até formação com trio de metais e guitarras, transitando entre músicas instrumentais e cantadas, com foco no trabalho autoral.

O Projeto reafirma a reverência do grupo às raízes do samba e o desejo de beber das fontes que moldaram a música brasileira e, ao mesmo tempo, buscar fusões que mantenham viva e pulsante essa fonte criativa que os nutre diariamente.