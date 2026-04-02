Galpão Bambu abre inscrições para residências artísticas e curso inédito

Estão abertas as inscrições, até 15 de abril, para as Ocupações em Residência Artística e, até três de abril, para o Curso de Iniciação à Arte Corpo Bambu, no Galpão Bambu — espaço de criação e ponto cultural. A chamada para Ocupações em Residência Artística oferecerá aos grupos selecionados o uso gratuito das instalações por até dois meses, entre junho e novembro de 2026, com flexibilidade para o desenvolvimento de novas criações, aperfeiçoamento de obras ou processos de pesquisa. Podem se inscrever estudantes de Artes Cênicas (com comprovante de matrícula) ou integrantes de coletivos artísticos do DF, maiores de 18 anos.

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Ao final do tempo estabelecido, os residentes realizarão uma apresentação aberta ao público para compartilhar o processo desenvolvido. O projeto de manutenção oferece ainda auxílio de produção, registro profissional em foto e vídeo e a possibilidade de troca artística com a Cia Nós No Bambu.

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Os conceitos que orientam o espaço são a sustentabilidade e a biointeração. A ideia é promover uma relação orgânica e de troca com a terra, na qual a natureza não é vista como um recurso a ser explorado, mas uma parceira de criação. Mais do que uma chamada para processos criativos ou educacionais, as iniciativas são um convite para que artistas e estudantes mergulhem em um território no qual a arte e o meio ambiente se entrelaçam de forma indissociável.

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Paralelamente às residências, o projeto de manutenção também viabiliza o Curso de Iniciação à Arte Corpo Bambu, voltado a estudantes de Artes Cênicas e integrantes de grupos ou coletivos artísticos do DF. Com 30 horas de duração distribuídas em seis encontros intensivos de cinco horas cada, aos sábados e domingos de abril e maio de 2026, o curso oferece a oportunidade de conhecer os princípios práticos e teóricos desta linguagem.

Os participantes terão contato com quatro instrumentos acrobáticos artesanais de bambu: mastros, maestrim, tripé e bastão. Também verão conteúdos como consciência corporal, relação entre corpo e chão e corpo e suspensão, técnicas de improvisação, composição coreográfica e presença cênica.

As aulas serão conduzidas por Poema Mühlenberg, que soma à sua trajetória como fundadora da companhia e da Escola Nós No Bambu um vasto campo de estudos em dança contemporânea, circo, capoeira e outras práticas do movimento. O projeto realizado conta com recursos do Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal (FAC).





Ocupações em Residência Artística

Inscrições até 15 de abril através do https://forms.gle/ox4Rtyb74psavrzP8

Curso de Iniciação à Arte Corpo Bambu

Encontros aos sábados e domingos: 25/4, 26/4, 1/5, 2/5, 3/5 e 9/5/, das 14h às 19h. No Galpão Bambu – espaço de criação (Núcleo Rural Córrego do Urubu, Lago Norte, Brasília-DF).

Inscrições até três de abril através do https://forms.gle/aAq3VXrrZmW5vQx67. 20 vagas gratuitas.