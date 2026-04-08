Tim Bernardes traz turnê ‘Mil coisas invisíveis’ de volta a Brasília

O cantor e compositor Tim Bernardes retorna a Brasília com a turnê Mil coisas invisíveis, que havia apresentado na cidade em 2025. O músico também confirmou shows em outras sete capitais: Porto Alegre, Belo Horizonte, Fortaleza, Rio de Janeiro, São Paulo, Manaus e Recife. As últimas duas cidades, além de Brasília, ainda não têm data confirmada.

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Em Mil coisas invisíveis, Bernardes se apresenta no formato solo, com piano e violão. O disco foi indicado ao Grammy Latino em 2023, na categoria de Melhor Álbum de Música Popular Brasileira. Alguns dos maiores sucessos do compositor paulistano, como BB (Garupa de moto amarela), A balada de Tim Bernardes e Última vez fazem parte desse trabalho.

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As apresentações começam no dia 7 de maio, no Auditório Araújo Vianna, em Porto Alegre. Na sequência, nos dias 23 e 24 de maio, Tim Bernardes vai ao Cineteatro São Luiz, em Fortaleza. Outros shows confirmados são no Rio de Janeiro, em 6 de junho, e em São Paulo, 27 de junho.