Coletivo do DF lança livro de poesia neste domingo (12/4) em Ceilândia

'Rima em todo canto' é fruto de oficinas de rimas e escrita criativa - (crédito: OLHOXLENTE)

O Coletivo Batalha do Neurônio lança, neste domingo (12/4), o livro Rima em todo canto, em evento às 15h na Praça do Cidadão, em Ceilândia Norte. O lançamento acontece durante uma edição especial da Batalha do Neurônio, batalha de rima temática, com participação do grupo de rap Viela 17 e inscrições abertas no local para os MC's que quiserem participar.

Rima em todo canto é um compilado de produções poéticas e textuais construídas ao longo de 2025 por participantes do projeto A arte de rimar, oficina de rimas e escrita criativa que percorreu diversos lugares do DF. Criado em 2013, o projeto visa democratizar o fazer poético a partir de aulas teóricas e práticas. “Se, por diversas vezes, a capacidade de rimar e compor foi entendida como um ‘dom’, as oficinas do projeto reconstroem essa ideia, demonstrando que áreas do saber e do conhecimento, como a criatividade e a inspiração, podem sim ser sistematizadas de forma mais objetiva”, afirma Biro Ribeiro, um dos coordenadores do projeto.

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As oficinas atenderam a cerca de 150 pessoas durante o ano passado. Entre os locais que receberam as atividades estão duas escolas públicas de Ceilândia; Hospital da Criança de Brasília; Lar dos Velhinhos Bezerra de Menezes, em Sobradinho; Unidade de Internação de Brazlândia (Uibra); e Gerência de Atendimento em Meio Aberto (Geama), de Ceilândia Sul, que acompanha adolescentes que cumprem medidas socioeducativas. “O principal objetivo do projeto era alcançar locais onde, por muitas vezes, as batalhas de rimas e a produção poética ainda não tinham tanta abertura ou espaço. Por isso, foram mapeadas instituições de públicos distintos, para receberem as oficinas do projeto”, explica Ribeiro.

Cada local visitado trouxe uma nova temática ao livro, com oficinas que abordaram as experiências dos participantes. “Nas escolas públicas, falamos sobre a cultura da paz; nas unidades de internação do sistema socioeducativo, a conversa propôs reflexões sobre assuntos como escolhas, liberdade e as possibilidades de ressignificação da própria história”, diz o coordenador. Amor, sonhos e saudade são alguns dos temas abordados em Rima em todo canto.

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Serviço

Lançamento de Rima em todo canto

Neste domingo (12/4), a partir de 15h, na Praça do Cidadão (St. M EQNM 18/20, Ceilândia Norte). Entrada gratuita.





*Estagiária sob supervisão de Nahima Maciel