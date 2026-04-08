Lauana Prado relata susto com sangramento durante gravidez: "Desesperada"

Com os sangramentos nasais, a artista da músic asertaneja decidiu procurar um otorrino - (crédito: Observatorio dos Famosos)





Lauana Prado usou as redes sociais nesta última terça-feira (7), e relatou o susto que enfrentou nos últimos dias, em plena sua primeira gravidez.

A cantora sertaneja, que está no sexto mês de gestação e espera um menino, que vai se chamar Dom, detalhou os sangramentos no seu nariz. "Esta semana estou na casa da Tati [Dias, sua namorada], a gente está grudadinha aqui em São Paulo e estou aproveitando para fazer minhas visitas médicas. Ontem foi dia da gente ver Domzinho", iniciou.

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"Está crescendo lindo, super saudável, graças a Deus. E hoje eu estou indo ali no meu otorrino que, enfim, acontece tudo com grávida, tá? Mulheres, vocês estão pensando em engravidar, já se preparem que é uma aventura assim que vai para além do entendimento", explicou Lauana Prado, que descreveu como ocorreu o sangramento inesperado.

"Desesperada"

"Tudo acontece com grávida! Eu sempre tive uma rinitezinha, uma sinusite, enfim, crônica, desde que eu me entendo por gente, mas depois que eu engravidei, isso piorou num nível assim, master blaster, e eu tenho tido uns episódios de sangramento no meu nariz, que é uma coisa que me deixou assim assustadérrima, superdesesperada", completou a artista sertaneja.

Apesar da surpresa, Lauana afirmou que buscará atendimento médico para compreender se tudo estava bem. "Fiquei muito preocupada. Depois de ter passado no meu obstetra, de ter feito todos os exames de sangue, ultrassom, ter visto o neném, tudo certo, aí eu tive esse sangramento no final do dia", finalizou.