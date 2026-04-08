Galisteu revela por que posou nua após morte de Senna

Questionada sobre o porquê de posar nua na Playboy logo após a morte de seu então namorado, Ayrton Senna, a atriz Adriane Galisteu foi direta: conforme relatado no Provoca, da TV Cultura, Galisteu estava sem dinheiro até “para comprar um pastel”.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
Motivada pela falta de recursos financeiros, Galisteu aceitou a proposta de posar nua em 1995, marcando um ano da morte do piloto. Em 1993, a atriz afirmou ter posado sem roupas para a revista pela primeira vez, quando Senna impediu a publicação das imagens. Na época, o casal estava no início do relacionamento.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
“Eu já tinha fotografado. Quando começamos a namorar, eu contei para ele [Ayrton]. Ele fez um movimento enorme, ele que pediu [para não publicar]. Ele trocou uma entrevista com o Juca Kfouri, editor da época. Depois que ele morreu, eu falei: ‘Ah, ele já não queria que eu fizesse. Acho que eu não vou fazer. Eu estou em uma outra fase’. Mas estava faltando dinheiro até para comprar um pastel na época”, narrou.
