Galisteu revela por que posou nua após morte de Senna

Em forte desabafo, a apresentadora conta que a falta de recursos, "até para o pastel", a levou a aceitar o convite da Playboy um ano após a perda do piloto

Adriane Galisteu e Ayrton Senna viveram breve romance - (crédito: Reprodução/Instagram)
Questionada sobre o porquê de posar nua na Playboy logo após a morte de seu então namorado, Ayrton Senna, a atriz Adriane Galisteu foi direta: conforme relatado no Provoca, da TV Cultura, Galisteu estava sem dinheiro até “para comprar um pastel”.

Motivada pela falta de recursos financeiros, Galisteu aceitou a proposta de posar nua em 1995, marcando um ano da morte do piloto. Em 1993, a atriz afirmou ter posado sem roupas para a revista pela primeira vez, quando Senna impediu a publicação das imagens. Na época, o casal estava no início do relacionamento. 

“Eu já tinha fotografado. Quando começamos a namorar, eu contei para ele [Ayrton]. Ele fez um movimento enorme, ele que pediu [para não publicar]. Ele trocou uma entrevista com o Juca Kfouri, editor da época. Depois que ele morreu, eu falei: ‘Ah, ele já não queria que eu fizesse. Acho que eu não vou fazer. Eu estou em uma outra fase’. Mas estava faltando dinheiro até para comprar um pastel na época”, narrou. 

Bianca Lucca

Repórter

Jornalista pelo Centro Universitário de Brasília, apaixonada por literatura e questões sociais. Passou pela editoria de Cultura e agora escreve para o CB On-line, onde assina o Blog Daquilo.

Por Bianca Lucca
postado em 08/04/2026 17:06 / atualizado em 08/04/2026 17:09
