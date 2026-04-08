BBB 26: Leandro Boneco passa mal e vai para hospital

O participante do Big Brother Brasil 26, Leandro Boneco, foi encaminhado a um hospital após passar por um quadro de mal estar na manhã desta quarta-feira (8/4). Boneco foi ao confessionário e recebeu atendimento médico da equipe do programa.

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Em comunicado publicado pelo portal g1, a TV Globo explicou que Boneco deixou o confinamento na casa mais vigiada do país de forma momentânea, para que pudesse passar por exames. "Depois de ter sido atendido pela equipe médica do programa na casa, o participante Leandro foi encaminhado para realização de exames. Lembramos que o atendimento médico faz parte de um procedimento padrão do reality e está disponível para todos os participantes sempre que necessário", informou a emissora.

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Enquanto isso, o restante da casa foi avisada de que Leandro estava em atendimento médico, e que, apesar disso, estava bem, com estado de saúde bom. "Atenção, todos. Para ciência de todos, o Leandro está em atendimento médico. Ele está bem", anunciou a produção.

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O Correio entrou em contato com a assessoria da emissora e aguarda resposta. Em caso de retorno, a matéria será atualizada.