Cultura nordestina popular é celebrada no projeto Sabadão do Forró 2026

Neste sábado (11/4), no lugar que é ponto de encontro da cultura nordestina e popular brasileira, acontecerá a primeira edição de 2026 do projeto Sabadão do Forró, promovido pela Associação dos Forrozeiros do Distrito Federal (ASFORRÓ-DF). O evento será sediado na Casa do Cantador, na Ceilândia, a partir das 19h.
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A primeira etapa do projeto em 2026 terá duração de três meses e, ao final do tempo determinado, o projeto contará com a participação de 28 trios de forró, consolidando-se como vitrine para artistas locais e, ao mesmo tempo, um espaço de celebração da cultura nordestina no lugar que é o coração dos nordestinos do Distrito Federal.
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O evento tem o objetivo de valorizar e fortalecer o forró tradicional, por isso vai reunir quatro trios que representam o autêntico forró pé de serra. A programação terá início às 20h com o trio Quixote; às 21h quem entra em cena é Hellen Barbosa e o trio A Inovação do Forró; às 22h Luizão do Forró e TRIO e para encerrar, às 23h, o trio Sanfona Nova.
A iniciativa reforça o compromisso da entidade em preservar e difundir o legado de Luiz Gonzaga, grande referência e personalidade fundamental da música popular brasileira.
Para o presidente da ASFORRÓ-DF, o retorno do projeto — que teve sua última edição em 2025 — simboliza um reencontro com as raízes da cidade. “O Sabadão do Forró 2026 é uma oportunidade para o público se reconectar com suas raízes e se divertir dançando o forró tradicional, criado por Luiz Gonzaga e que vai além de um ritmo dançante”, diz.
Uma das maiores tradições no Brasil, principalmente nas regiões Norte e Nordeste do país, o forró mais do que um gênero musical é um Patrimônio Cultural Imaterial Brasileiro, reconhecido pelo IPHAN desde dezembro de 2021.
Serviço
Primeira edição do Sabadão do Forró 2026
Dia 11 de abril, a partir das 19h, na Casa do Cantador. Entrada gratuita.
Saiba Mais
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