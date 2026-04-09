Luana Piovani diz ser "evangélica e macumbeira" e dispara críticas

Em entrevista à jornalista Maria Fortuna, no videocast Conversa vai, conversa vem, do jornal O Globo, Luana Piovani revelou detalhes de sua vida particular às vésperas de completar 50 anos. Entre diversas declarações polêmicas e íntimas, a atriz defendeu seguir um caminho espiritual “evangélico e macumbeiro".

“Acabei de me tornar macumbeira e estou muito feliz e orgulhosa”, disse. “Levei anos tendo curiosidade, sem saber se era a hora e se eu realmente queria. Mas chega num momento da vida... 50 anos, né? Sou virginiana, adoro ciclos terminados. Observo meu entorno: sou brasileira, tudo que é de matriz africana me interessa, é meu povo, minha música, meu DNA. Fui crescendo e virando cada vez mais cidadã. Existir é político e eu fui vendo que está tudo errado. Fui para Salvador, era a hora de eu ir num terreiro e me aproximar de algo com que me identifico tanto. Para mim, a espiritualidade é lógica pelo viés do bem.”

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Questionada sobre a criação evangélica, Piovani opinou que a avó, adepta da Igreja Adventista do Sétimo Dia, deve estar “dando voltas no caixão”. “Li a Bíblia, fui para Israel, sempre gostei muito da cultura judaica por conta do Velho Testamento. Religião é reverenciar e respeitar a natureza, os seres humanos, a diversidade, pregar o amor. Deus é amor. Seja os diferentes nomes que possa ter.”

Para a atriz, “o evangélico de hoje é o que há de pior no ser humano”. “Virou o protótipo de um ser desprezível. De alguém que não respeita a diferença, um viés diferente do mesmo amor. Virou uma indústria política. Minha avó deve estar chorando lágrimas de sangue. E também orgulhosa de mim, que tenho senso crítico e estou vendo que não é nada do que aprendi com ela”, descreveu. “Sou evangélica e tenho lugar de fala para dizer: a maioria dos evangélicos hoje é uma raça que pelo amor de Deus! Achou ruim? Come menos! Caguei para vocês!”.

Piovani ainda defendeu pautas da esquerda, alegando que o dinheiro não está acima de tudo. “Gente, sou brasileira, tenho olhos e coração. Não é possível que alguém acha certo ter bilionários e, ao mesmo tempo, gente com insegurança alimentar”, argumentou.