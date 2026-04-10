'One Piece': 2ª temporada bate recorde e supera audiência da primeira

A série live-action de One Piece registrou sua melhor audiência até agora. Segundo dados da Nielsen, a segunda temporada alcançou 1,62 bilhão de minutos assistidos na semana de lançamento, superando o desempenho da primeira.

O número ultrapassa os 1,39 bilhão de minutos registrados pela temporada inicial em 2023. No mesmo período, apenas Zootopia 2 teve resultado superior no streaming, com 1,72 bilhão de minutos vistos no Disney+. O desempenho contraria preocupações recentes sobre o futuro da série, após relatos indicarem uma possível queda de audiência na estreia da nova temporada, que ameaçaria o plano de 12 temporadas.

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Além disso, a franquia segue avançando. A terceira temporada já está em filmagens e deve chegar em 2027. Um remake do anime, produzido pelo WIT Studio, também está em desenvolvimento para a Netflix – veja teaser.

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Tudo sobre One Piece

One Piece se passa em um mundo onde piratas e fuzileiros navais lutam pelo controle do Mar Azul. O menino Monkey D. Luffy (Iñaki Godoy) cresce aspirando ser o próximo rei dos piratas, apesar de sua incapacidade de nadar – um efeito colateral do fruto proibido que ele comeu quando criança, o que lhe deu um corpo extraordinariamente elástico como um presente do mar, junto com a maldição de que ele não pode sobreviver em suas águas.

O personagem principal, Monkey D. Luffy, é interpretado por Iñaki Godoy. Jacob Romero Gibson faz o papel de Usopp, Emily Rudd é a ladra de piratas Nami, Taz Skylar faz o cozinheiro Sanji. Peter Gadiot dá vida a Shanks, o ruivo. Jeff Ward interpreta o palhaço Buggy. Mackenyu Arata vive Zoro, o espadachim. Por fim, Michael Dorman viveu Gol D. Roger.

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A segunda temporada, intitulada Into the Grand Line, apresenta desafios mais intensos e missões ainda mais arriscadas, segundo a sinopse oficial. Luffy e sua tripulação, os Chapéus de Palha, partem rumo à lendária Grand Line – uma parte mítica do oceano repleta de perigos e surpresas em cada esquina. Durante essa jornada imprevisível em busca do maior tesouro do mundo, eles se depararão com ilhas excêntricas e enfrentarão uma variedade de novos inimigos poderosos.

Os novos rostos da 2ª temporada incluem Charithra Chandran como Miss Wednesday, Katey Sagal (Sons of Anarchy) como a Drª Kureha, Mark Harelik (Preacher) como o Dr. Hiriluk, Sendhil Ramamurthy (Heroes) como Nefertari Cobra, rei de Alabasta, e Joe Manganiello como Crocodile. Além disso, Tony Tony Chopper, um híbrido de menino-rena também participará dos novos episódios.

As duas temporadas de One Piece estão disponíveis na Netflix. A 3ª temporada, que está sendo filmada na Cidade do Cabo, na África do Sul, estreia em 2027.

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