Com aprovação unânime, produção de Tremembé define ator para viver Robinho; saiba

A segunda temporada de Tremembé, série do Prime Video, definiu Ícaro Silva como intérprete de Robinho um dos principais eixos narrativos dos novos episódios. Após longo período de seletiva, o ator já iniciou a preparação para o papel, que contará com espaço ampliado dentro da trama ambientada no sistema prisional.
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A escolha pelo nome veio após uma sequência de testes que não alcançou consenso entre os produtores. Isso porque a produção buscava um nome menos conhecido, mas nenhum candidato atendeu plenamente às expectativas dentro das exigências A audição de Ícaro Silva, porém, não só alinhou perspectivas como se tornou unanimidade internamente.
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Desde a confirmação do papel, o ator alterou o visual e passou a conversar com jornalistas esportivos para reunir informações sobre a trajetória pessoal e profissional do ex-atleta. Ícaro se une a João Vicente de Castro, que integra o elenco como intérprete do empresário Thiago Brennand também destacado entre personagens reais da obra.
Calendário e elenco
Com o retorno de Mariana Ruy Barbosa no papel de Suzane von Richthofen e de Bianca Comparato, como Anna Carolina Jatobá, as gravações começam em maio. A estreia da segunda temporada, sob direção de Vera Egito e Daniel Lieff, está prevista para o último trimestre de 2026.
A trama, exibida em cinco episódios, mantém o ambiente da penitenciária de Tremembé como centro das ações. Agora, a chegada de Suzane altera o equilíbrio interno e desencadeia uma disputa com Elize Matsunaga.
Ao mesmo tempo, personagens como Jatobá, Nardoni, Roger, Daniel e Cristian Cravinhos ampliam as tensões e os conflitos internos. O elenco reúne Carol Garcia, Letícia Rodrigues, Felipe Simas, Kelner Macêdo, Anselmo Vasconcelos e Lucas Oradovschi.
O roteiro também concede mais protagonismo ao ex-Santos dentro da história. Sabe-se que a obra terá um episódio integralmente dedicado à trajetória de Robson de Souza, com reconstrução da história de vida e vivência na penitenciária.
Situação atual de Robinho
Apesar da ambientação da série, o ex-atacante deixou a unidade de Tremembé em novembro de 2025, após quase um ano e oito meses no local. Ele agora cumpre pena em Limeira, no interior de São Paulo.
A Justiça italiana condenou o ex-jogador a nove anos de prisão por participação em estupro coletivo ocorrido em janeiro de 2013. Na época, ele defendia o Milan e participava da comemoração de aniversário de um amigo em uma balada na Itália.
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