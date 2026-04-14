Girls: Lena Dunham acusa Adam Driver de comportamento abusivo no set

Lena Dunham revelou detalhes turbulentos de sua relação com Adam Driver durante as gravações de Girls em seu novo livro de memórias, Famesick. A atriz afirma que a convivência com o colega de elenco foi marcada por conflitos intensos dentro e fora do set.

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Na obra, Dunham conta que a tensão começou já na primeira temporada, durante a gravação da primeira cena íntima entre os personagens Hannah e Adam.

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"Fiquei atônita, sem conseguir falar por um momento, sem entender o que tinha acontecido. Não foi que eu me senti violada, mas senti que algo íntimo, confuso e primal tinha acontecido em uma situação que eu deveria controlar", escreveu.

Atriz relata episódio com cadeira arremessada

Outro momento descrito no livro envolve um ensaio em que Dunham esqueceu suas falas e diz que Driver perdeu o controle.

"Quando abri a boca, tudo o que saiu foi um gaguejar, até que Adam gritou: FALA ALGUMA COISA, PORR* e arremessou uma cadeira na parede ao meu lado. ACORDA, PORR*, ele me disse. ESTOU CANSADO DE VER VOCÊ SÓ FICAR OLHANDO.", acusou Lena.

Segundo Dunham, ela não contou o episódio a ninguém na época, mas afirma que conseguiu terminar a cena normalmente depois disso.

Apesar dos conflitos, a criadora da série diz que os dois mantiveram uma relação criativa intensa ao longo dos anos.

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"Eu pensava que a intensidade da raiva dele contra mim era proporcional à intensidade da nossa conexão criativa", escreveu.

Ela também relata outro momento em que Driver teria se aproximado de seu rosto e dito: Nunca esqueça que eu conheço você. Eu realmente conheço você.

Girls foi exibida pela HBO entre 2012 e 2017 e marcou o início da ascensão de Adam Driver (o Ben Solo nos filmes de Star Wars) em Hollywood. Até o momento, o ator não comentou publicamente as declarações do livro.