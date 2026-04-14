Malcolm: Revival tem maior estreia de 2026 no Disney+

Malcolm registrou aumento de 18 milhões de horas assistidas, um salto de 107% em comparação com a semana anterior - (crédito: Observatorio do Cinema)

Malcolm: A Vida Continua Injusta se tornou a estreia de temporada mais assistida de 2026 até agora no Disney+ e no Hulu. Segundo a Disney, o revival da clássica sitcom alcançou 8,1 milhões de visualizações globais nos três primeiros dias após o lançamento.

Na América Latina, o desempenho também foi histórico: a série registrou 3,6 milhões de visualizações e se tornou a segunda maior estreia de temporada da história do Disney+ na região, atrás apenas da primeira temporada de Loki.

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O sucesso do revival também impulsionou o interesse pela produção original. Na última semana, Malcolm registrou aumento de 18 milhões de horas assistidas, um salto de 107% em comparação com a semana anterior.

Tudo sobre Malcolm: A Vida Continua Injusta

A trama de Malcolm: A Vida Continua Injusta começa quando Hal (Bryan Cranston) e Lois (Jane Kaczmarek) organizam a celebração de 40 anos de casamento e exigem a presença do filho, forçando o reencontro com os irmãos e uma convivência que sempre foi marcada por conflitos e excessos.

De volta ao ambiente familiar, Malcolm (Frankie Muniz) começa a perceber comportamentos parecidos com os dos pais surgindo na própria rotina, o que passa a interferir diretamente na relação com Leah e nas decisões que toma com ela.

A minissérie reúne Francis (Christopher Kennedy Masterson), Reese (Justin Berfield) e Piama (Emy Coligado), além de novos personagens que entram nessa nova fase, como Tristan (Kiana Madeira), que se envolve com Malcolm, e Kelly (Vaughan Murrae), a irmã mais nova inserida na dinâmica familiar.

Dewey retorna interpretado por Caleb Ellsworth-Clark, substituindo Erik Per Sullivan, que não participa desta nova produção.

Criada por Linwood Boomer, a minissérie foi desenvolvida como continuação direta da série exibida entre 2000 e 2006, mantendo elementos como a quebra da quarta parede e o humor baseado nas relações familiares. A produção foi gravada em 2025 e tem quatro episódios.