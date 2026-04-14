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Almir e Gabriel Sater cancelam show que promovia encontro entre pai e filho

O projeto que celebra raízes, legado e continuidade, que percorrerá o Brasil e parte dos Estados Unidos, terá apresentação remarcada

Almir Sater e Gabriel Sater - Pai e Filho - (crédito: Divulgação )
Almir Sater e Gabriel Sater - Pai e Filho - (crédito: Divulgação )

O encontro entre Almir Sater e Gabriel Sater no espetáculo Pai e Filho, foi cancelado. O encontro de gerações chegaria a Brasília no dia 24 de abril, no Ulysses Centro de Convenções, mas em decorrência do cancelamento sem motivo informado, uma nova data de apresentação será marcada e informada ao público. 

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Os clientes que adquiriram ingressos poderão solicitar o estorno dos valores pagos pelos canais oficiais da Ticketmaster, e será realizado através do mesmo meio de pagamento da compra, observando-se as seguintes condições: se a compra tiver sido realizada via pix, o valor será devolvido à conta de origem em até dez dias úteis; já em casos de compra no cartão de crédito, o estorno poderá ocorrer em até dois ciclos de faturamento, conforme as regras da administradora do cartão. A equipe responsável pelo show, orientou que, para mais informações, entrem em contato diretamente com a Ticketmaster.

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Após o sucesso absoluto das apresentações realizadas em 2025, em São Paulo e no Rio de Janeiro, a capital federal seria a primeira a receber a turnê em 2026. Ao longo da temporada, a turnê percorrerá as principais cidades brasileiras, além de uma passagem especial pelos Estados Unidos, com apresentações em Boston e Nova York. 

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Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 14/04/2026 14:40
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