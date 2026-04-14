Pianista Andrzej Izak faz recital com releituras de músicas para cinema

Nesta terça (14/4), Casa Thomas Jefferson recebe o recital de piano Polish Hollywood, apresentado pelo pianista polonês Andrzej lzak. O evento ocorre dDas 14h às 19h e é realizado pela Embaixada da Polônia com entrada gratuita.
A proposta do recital é revelar ao público preciosidades da música de cinema produzida por compositores poloneses que atuaram em Hollywood ao longo do século 20. A iniciativa oferece uma oportunidade para que o público brasiliense conheça e valorize a contribuição desses artistas para a história da música cinematográfica mundial.
As peças apresentadas ganham nova leitura das transcrições para piano elaboradas por lzak que, além de pianista, é doutor habilitado em artes musicais, pesquisador e professor da Universidade Jan Kochanowski, em Kielce, na Polônia.
A atuação artística de lzak abrange tanto o repertório clássico quanto a música contemporânea, com ênfase na divulgação de obras pouco conhecidas de compositores poloneses. Além da carreira como intérprete, lzak desenvolve intensa atividade acadêmica e editorial e trabalh na preservação e difusão do patrimônio musical polonês. Ele é também cofundador de festivais internacionais e frequentemente convidado para ministrar palestras e masterclasses em universidades ao redor do mundo.
Serviço
Thomas Cultural – Recital “Polish Hollywood”
Terça, às 19h, no CTJ Hall – Casa Thomas Jefferson (SEP-Sul 706/906). Entrada gratuita. Classificação indicativa livre.
