Sua Culpa: Londres ganha previsão de estreia, fotos e teaser

O Prime Video divulgou várias novidades de Sua Culpa: Londres, a continuação de Minha Culpa: Londres, nesta terça-feira (14).
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Nas redes sociais, o streaming revelou que o filme chega ao seu catálogo em junho. Veja no final da página as primeiras fotos e um teaser da sequência.
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Tudo sobre Sua Culpa: Londres
Sua Culpa: Londres é o segundo filme da franquia que adapta a série espanhola de livros Culpa Mía.
O primeiro longa apresentou ao público o romance proibido entre a jovem interpretada por Asha Banks e o arrogante herdeiro vivido por Matthew Broome. Na trama, Noah é obrigada a se mudar para Londres após o novo casamento da mãe. Lá, passa a conviver com o novo meio-irmão, Nick, com quem inicia uma relação marcada por conflitos e tensão. O envolvimento dos dois evolui quando ela é inserida no universo das corridas clandestinas frequentado por ele.
O sucesso da produção levou o Prime Video a autorizar duas continuações, completando a trilogia inspirada nos livros de Mercedes Ron. Assim como ocorreu com a versão espanhola, a adaptação britânica terá três filmes. Sua Culpa: Londres chega ao Prime Video em junho.
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