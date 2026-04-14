Sua Culpa: Londres ganha previsão de estreia, fotos e teaser

Sua Culpa: Londres é o segundo filme da franquia que adapta a série espanhola de livros Culpa Mía - (crédito: Observatorio do Cinema)

O Prime Video divulgou várias novidades de Sua Culpa: Londres, a continuação de Minha Culpa: Londres, nesta terça-feira (14).

Leia também: Kid Abelha anuncia show em Brasília depois de 13 anos

Nas redes sociais, o streaming revelou que o filme chega ao seu catálogo em junho. Veja no final da página as primeiras fotos e um teaser da sequência.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Tudo sobre Sua Culpa: Londres

Sua Culpa: Londres é o segundo filme da franquia que adapta a série espanhola de livros Culpa Mía.

O primeiro longa apresentou ao público o romance proibido entre a jovem interpretada por Asha Banks e o arrogante herdeiro vivido por Matthew Broome. Na trama, Noah é obrigada a se mudar para Londres após o novo casamento da mãe. Lá, passa a conviver com o novo meio-irmão, Nick, com quem inicia uma relação marcada por conflitos e tensão. O envolvimento dos dois evolui quando ela é inserida no universo das corridas clandestinas frequentado por ele.

O sucesso da produção levou o Prime Video a autorizar duas continuações, completando a trilogia inspirada nos livros de Mercedes Ron. Assim como ocorreu com a versão espanhola, a adaptação britânica terá três filmes. Sua Culpa: Londres chega ao Prime Video em junho.