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Bonecos

As Caixeiras abrem inscrições para oficina gratuita de bonecos híbridos

A iniciativa também irá contar com a participação da artista convidada Daiane Baumgartner. Bonecos híbridos são figuras plásticas que integram partes do corpo da artista ao do boneco

Abrem inscrições de curso sobre bonecos híbridos para artistas mulheres do Distrito Federal - (crédito: Divulgação/Rafael Marques)
Abrem inscrições de curso sobre bonecos híbridos para artistas mulheres do Distrito Federal - (crédito: Divulgação/Rafael Marques)

O projeto Mulheres Híbridas, criado pelo grupo teatral As Caixeiras Cia. de Bonecas, propõe uma imersão no teatro de animação a partir da criação feminina e do uso de bonecos híbridos, figuras plásticas que integram partes do corpo da artista ao do boneco. As inscrições podem ser feitas até o dia 15 de abril. 

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Realizado com recursos do Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal (FAC-DF), o programa vai convocar nove mulheres para participar da residência artística com início imediato e duração de três meses. Ao final do programa, cada participante terá confeccionado a própria boneca híbrida, além de realizar três intervenções artísticas nas regiões do Plano Piloto, Varjão e São Sebastião.

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Fazem parte da programação encontros virtuais e duas imersões presenciais de quatro dias cada. O projeto inclui acessibilidade para pessoas com deficiência e o registro de todo o processo por meio de um e-book gratuito. 


Serviço

Mulheres Híbridas 

Inscrições gratuitas até o dia 15 de abril no formulário.

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Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 14/04/2026 14:48
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