As Caixeiras abrem inscrições para oficina gratuita de bonecos híbridos

Abrem inscrições de curso sobre bonecos híbridos para artistas mulheres do Distrito Federal - (crédito: Divulgação/Rafael Marques)

O projeto Mulheres Híbridas, criado pelo grupo teatral As Caixeiras Cia. de Bonecas, propõe uma imersão no teatro de animação a partir da criação feminina e do uso de bonecos híbridos, figuras plásticas que integram partes do corpo da artista ao do boneco. As inscrições podem ser feitas até o dia 15 de abril.

Realizado com recursos do Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal (FAC-DF), o programa vai convocar nove mulheres para participar da residência artística com início imediato e duração de três meses. Ao final do programa, cada participante terá confeccionado a própria boneca híbrida, além de realizar três intervenções artísticas nas regiões do Plano Piloto, Varjão e São Sebastião.

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Fazem parte da programação encontros virtuais e duas imersões presenciais de quatro dias cada. O projeto inclui acessibilidade para pessoas com deficiência e o registro de todo o processo por meio de um e-book gratuito.





Serviço

Mulheres Híbridas

Inscrições gratuitas até o dia 15 de abril no formulário.