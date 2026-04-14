"GTA 6" no PC pode demorar e vazamento indica motivo da Rockstar

Documentos financeiros indicam que a maior parte da receita de GTA Online vem dos consoles - (crédito: Observatorio do Cinema)

Um novo vazamento ligado ao recente ataque hacker contra a Rockstar Games pode ter revelado por que GTA 6 ainda não foi anunciado para PC. Documentos financeiros que circulam online indicam que a maior parte da receita de GTA Online vem dos consoles, deixando os computadores bem atrás.

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Segundo os dados vazados, o PlayStation 5 lidera com cerca de US$ 4,5 milhões por semana em receita, seguido pelo Xbox Series X com US$ 1,8 milhão. Na sequência aparecem PS4, com US$ 947 mil, Xbox One, com US$ 918 mil, e PC, com apenas US$ 264 mil semanais.

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PC representa fatia pequena da receita

Se os números forem corretos, o PC responde por pouco mais de 3% da arrecadação total semanal do jogo, estimada em US$ 8,4 milhões. Isso ajuda a explicar por que a Rockstar está priorizando o lançamento inicial de GTA 6 no PS5 e Xbox Series X|S.

A estratégia segue o padrão adotado pela empresa em títulos anteriores. GTA 5 levou cerca de um ano e meio para chegar ao PC após estrear nos consoles, enquanto Red Dead Redemption 2 demorou aproximadamente um ano.

Até agora, a Rockstar não confirmou qualquer versão para computadores, mas a expectativa entre fãs é de que GTA 6 repita esse mesmo modelo. O jogo está marcado para chegar aos consoles em 19 de novembro.