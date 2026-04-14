Eliezer usou as redes sociais nesta última segunda-feira (13/4), e abriu o jogo sobre o que define como sucesso do relacionamento com Viih Tube. Através dos Stories do Instagram, o ex-BBB e influenciador relembrou uma conversa decisiva que o casal teve há quatro anos e que, segundo ele, mudou tudo.
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"Quando perguntam pra gente ‘como que a gente deu certo?’ É porque pra nós, nunca existiu a possibilidade de dar errado, mesmo nos momentos difíceis", iniciou.
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"Quatro anos atrás eu chamei a Viih, a gente sentou, olhou um para o outro e eu perguntei: ‘vamos fazer dar certo?’ Desde então, só existiu essa possibilidade para nós. Não tem tempo certo para os planos de Deus", escreveu Eliezer.
Em tempo, Viih Tube e Eliezer se conheceram em maio de 2022. O namoro foi oficializado em agosto do mesmo ano. Posteriormente, eles se tornaram pais de Lua, de 2 anos, e Ravi, de 1. O casamento dos ex-BBBs, inclusive, está marcado para acontecer em agosto.
O texto Eliezer revela decisão que definiu sucesso do relacionamento com Viih Tube foi publicado primeiro no Observatório dos Famosos
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