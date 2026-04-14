"Godzilla Minus Zero" ganha primeiro trailer e leva monstro a Nova York

A Toho exibiu na CinemaCon o primeiro trailer de Godzilla Minus Zero, continuação do sucesso japonês Godzilla Minus One, lançado em 2023. A prévia mostrou os primeiros detalhes da nova ameaça do monstro, agora avançando rumo aos Estados Unidos.
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Segundo o diretor Takashi Yamazaki, a história se passa dois anos após os eventos do filme anterior e acompanha novamente os sobreviventes do último ataque de Godzilla.
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No momento final do trailer, Godzilla surge diante da Estátua da Liberdade, indicando que Nova York será um dos principais cenários da sequência.
Confira o trailer no final da página.
Tudo sobre Godzilla Minus Zero
Godzilla Minus Zero é uma continuação direta do filme japonês de 2023 Godzilla Minus One, que foi um sucesso inesperado internacionalmente e venceu o Oscar de melhores efeitos visuais.
Minus One foi o 37º filme da franquia Godzilla e o 33º produzido pela Toho, empresa japonesa de entretenimento que criou a criatura gigante semelhante a um lagarto. O roteirista e diretor Takashi Yamazaki retorna em Minus Zero, que terá um orçamento maior do que os econômicos US$ 15 milhões de Minus One.
O elenco traz de volta Ryunosuke Kamiki, no papel do ex-piloto kamikaze que sobreviveu ao primeiro confronto com o kaiju, além de Minami Hamabe, Munetaka Aoki e Hidetaka Yoshioka.
Godzilla Minus One está disponível na Netflix. Godzilla Minus Zero estreia em 6 de novembro de 2026 nos EUA.
Trailer:
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