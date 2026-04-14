InícioDiversão e Arte
Games

"Animal Crossing": New Horizons libera presente grátis em atualização

Atualização 3.0.2 corrige erros e celebra os 25 anos da franquia

A atualização também vai resolver falhas em conteúdos adicionais - (crédito: Observatorio do Cinema)
A atualização também vai resolver falhas em conteúdos adicionais - (crédito: Observatorio do Cinema)

Animal Crossing: New Horizons acaba de receber uma nova atualização. A Nintendo lançou o patch 3.0.2, trazendo correções técnicas e um item gratuito especial para comemorar os 25 anos da série.

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

Embora menor que a grande atualização 3.0 lançada no início do ano, o novo pacote mostra que a empresa continua dando suporte ao jogo lançado em 2020.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

Nintendo corrige bugs e libera item comemorativo

Entre as novidades, os jogadores podem resgatar gratuitamente um enfeite de folha verde, enviado pelo sistema de correio interno do game como presente de aniversário da franquia.

Além disso, o patch corrige problemas relatados pela comunidade, como besouros persistindo de forma errada no mapa e moradores aparecendo em locais não naturais dentro das casas.

A atualização também resolve falhas no conteúdo adicional Happy Home Paradise, incluindo casos em que animais desapareciam durante atividades no DLC.

Mesmo sem trazer novos grandes conteúdos, o patch reforça que a Nintendo segue ativa no suporte à comunidade de New Horizons.

Saiba Mais

  • Google Discover Icon
CN
CN

Carlos Nunes

    Por Carlos Nunes
    postado em 14/04/2026 16:59
    SIGA
    x