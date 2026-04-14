"Animal Crossing": New Horizons libera presente grátis em atualização

Animal Crossing: New Horizons acaba de receber uma nova atualização. A Nintendo lançou o patch 3.0.2, trazendo correções técnicas e um item gratuito especial para comemorar os 25 anos da série.
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Embora menor que a grande atualização 3.0 lançada no início do ano, o novo pacote mostra que a empresa continua dando suporte ao jogo lançado em 2020.
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Nintendo corrige bugs e libera item comemorativo
Entre as novidades, os jogadores podem resgatar gratuitamente um enfeite de folha verde, enviado pelo sistema de correio interno do game como presente de aniversário da franquia.
Além disso, o patch corrige problemas relatados pela comunidade, como besouros persistindo de forma errada no mapa e moradores aparecendo em locais não naturais dentro das casas.
A atualização também resolve falhas no conteúdo adicional Happy Home Paradise, incluindo casos em que animais desapareciam durante atividades no DLC.
Mesmo sem trazer novos grandes conteúdos, o patch reforça que a Nintendo segue ativa no suporte à comunidade de New Horizons.
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