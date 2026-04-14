Divas do Samba abre inscrições para oficina gratuita de iluminação

O projeto Divas do Samba abre as inscrições para a Oficina Técnica Ilumina Petrobras como parte do festival que acontece nos dias 2 e 3 de maio com três apresentações por dia, além de rodas de conversa e de uma feira de empreendedorismo feminino. A oficina será realizada de 20 a 27 de abril, no Jovem de Expressão.

Leia mais: Ana Brenda Contorceras fala sobre possível retorno as novelas

Com recursos da Lei Rouanet e com facilitação da técnica de iluminação Zizi Antunes, a atividade tem caráter formador com certificado. “Nesse curso, as alunas irão aprender sobre eletricidade básica e uma introdução bem profunda sobre a luz do teatro e a sua evolução até os dias de hoje. Elas também terão muita prática com luz, equipamentos, além de conhecer bastante toda a indumentária do teatro e as funcionalidades que uma luz pode trazer para um espetáculo ou para um show”, explica Zizi.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

De acordo com a idealizadora do Divas do Samba, Ellen Oliveira, a proposta do festival é ir além do discurso sobre equidade de gênero ao propor ações práticas que ampliam o acesso feminino e promovem transformação no setor. “Nesta edição, teremos duas rodas de samba exclusivamente femininas, com a mulherada ocupando seu espaço. Segundo dados do IBGE, de 2020, apenas 15% das mulheres ocupam cargos na área de backstage. Por isso, destacamos um curso exclusivo de iluminação para mulheres, celebrando o talento e a força das nossas Divas”.

A oficina possui recursos de acessibilidade, como intérprete de Libras e audiodescrição. A programação do festival ainda não foi divulgada.





Serviço

Oficina Técnica Ilumina Petrobras

No Jovem de Expressão (Ceilândia), de 20 a 27 de abril (exceto 21/04 e fim de semana), das 10h às 13h. As inscrições podem ser feitas por meio do link na bio do Instagram @festivaldivasdosamba.