Todo Mundo no Rio: Cidade Maravilhosa está pronta para receber Shakira

Há 18 dias para o grande show de Shakira na praia de Copacabana, o tradicional painel de boas-vindas à artista de Todo Mundo no Rio foi instalado na entrada do Túnel Engenheiro Coelho Cintra, que liga os bairros de Copacabana e Botafogo.

O tamanho é gigante. São 74,5 metros de largura com 10 metros de altura. Produzido com impressão digital de alta resolução em mídia vinílica, o material será depois doado para ONGs e cooperativas que trabalham com o reaproveitamento.

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Artista hispânica com maior bilheteria de todos os tempos, Shakira se apresenta no Todo Mundo no Rio em 2 de maio (sábado). O palco da artista está sendo montado e terá 1.345m² de palco com uma passarela central de 25 metros de comprimento. Um painel de LED 500m² completa a estrutura. Para facilitar a visão de quem estiver no local, o palco estará a 2,20 metros de altura da base na areia”. Ao longo da praia, na área em frente ao palco, serão instaladas 16 torres com som e vídeo, reproduzindo o show para todos os fãs. Cada telão de LED tem 45m².

A realização de Todo Mundo No Rio é da Bonus Track. O evento é apresentado por Corona, com patrocínio do Governo do Estado do Rio de Janeiro e da Prefeitura do Rio de Janeiro.

Também são patrocinadores o Santander Brasil (banco oficial); LATAM (companhia aérea oficial); C&A (marca de moda oficial); 99 (app de mobilidade oficial); Beats (drink pronto oficial); Guaraná Antárctica (refrigerante oficial); Zé Delivery (delivery oficial); Google Gemini (IA oficial); Dove Aerosol (antitranspirante oficial); Deezer (player oficial); e Ingresse (tiqueteira oficial). A Klefer é parceira comercial do projeto.

O show gratuito de Shakira será exibido pela TV Globo, pelo Multishow e pelo Globoplay, parceiros de mídia oficiais.