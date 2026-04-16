No aniversário de Brasília, Sesi Lab homenageia Athos Bulcão em oficinas

Painel de 25 metros de comprimento, feito por Athos Bulcão, colore a fachada do Sesi Lab - (crédito: Divulgação)

Como parte da comemoração do aniversário de Brasília, o Sesi Lab promove duas oficinas em homenagem a Athos Bulcão. Um painel de 25 metros do artista enfeita a fachada do museu. As atividades ocorrem na terça-feira (21/4), às 14h30 e às 16h30. A participação é gratuita, com 40 vagas para cada uma delas. A visitação ao museu também terá entrada franca no sábado (18/4) e no domingo (19/4).

A primeira oficina é Recriando Athos, na qual os visitantes criam padrões geométricos com adesivos vinílicos aplicados sobre azulejos, inspirados nas obras de Athos Bulcão, de modo a explorar como o artista utilizava cores e criava suas composições. Camisetando Athos, a partir da técnica de stencil, é um convite à customização de camisetas com formas inspiradas nos padrões de azulejos criados por Athos Bulcão.

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As oficinas serão realizadas em parceria com a Fundação Athos Bulcão. Para participar, é necessário emitir um segundo voucher, além do ingresso de entrada do museu. As vagas são liberadas apenas no dia de cada atividade e podem ser retiradas pela plataforma digital de ingressos do Sesi Lab ou na bilheteria física.

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No sábado (18/4), a programação reúne as oficinas Marcadores Fractais, Programando Rotas Urbanas e Construindo Circuitos com Massinha. As atividades de domingo incluem Jornada da Descarbonização e Caramelo no Mundo da IA.





Serviço

Oficinas em homenagem a Athos Bulcão na terça (21/4), às 14h30 e às 16h30, no Sesi Lab. Entrada gratuita, mediante retirada de ingressos no dia das atividades.



