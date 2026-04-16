Prêmio Onça Pintada reúne fotografias em exposição na UnB

Biodiversidade do Cerrado é tema de exposição que vai conceder um total de R$ 7500 para os primeiros colocados - (crédito: Edu Borges)

A fauna e a flora do Cerrado estão representadas nas fotos que compõem a mostra aberta para visitação no campus da Faculdade UnB Planaltina. Os trabalhos fazem parte do Prêmio de Fotografia Onça Pintada e permanecem expostos até 14 de maio. Votação popular, pelas redes sociais, vai escolher os vencedores entre as 20 séries fotográficas.

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A escolha temática, conta Leoni Matos, é abordar a urgência da questão climática e os riscos do colapso ambiental. O objetivo “é conscientizar, trazer como um ponto de educação e de reflexão a importância da biodiversidade do meio ambiente para o ser humano”, diz o idealizador da mostra. Os trabalhos estão agrupados em quatro núcleos: paisagem e território, a simbiose do homem com o meio, as plantas e os animais. “A gente pensa o projeto como um grande potencializador de educação ambiental”, reforça.

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Dos 55 inscritos, 20 foram selecionados, entre eles fotógrafos amadores e profissionais. São eles, por ordem alfabética: Adeilton Oliveira, Bety Morais, Caio Marins, Davenir Filho, Denize Passos, Ediane Bays, Edu Borges, Elaine Piva, Gabriel Migão, Guilherme Bays, João Pedro Oliveira os Santos, Kayo Magalhães, Márcio Borsoi, Marco Ribeiro, Qyã, Rafael Lavenère, Rogério de Castro, Val Costa, Vladimir Luz, e ZÉLÚ.

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Durante o período da exposição, o público define, por meio de votação nas redes, os três primeiros colocados do concurso até 30 de abril. A premiação é de R$ 3.500 para o primeiro lugar, R$ 2.500 para o segundo e R$ 1.500 para o terceiro. Todos os artistas selecionados recebem R$ 500,00 pela participação.

O anúncio dos vencedores e o lançamento do catálogo digital da exposição serão feitos no dia 14 de maio, data de encerramento da mostra. A entrada é gratuita e aberta a todos os interessados. O Prêmio de Fotografia Onça Pintada é realizado com fomento do Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal (FAC).





Serviço



Exposição Prêmio de Fotografia Onça Pintada

Visitação até 14 de maio, no hall do Edifício Ana Maria Primavesi, no campus da Faculdade UnB Planaltina

*Estagiário sob supervisão de Nahima Maciel