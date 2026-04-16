Pokémon Champions lança como a aposta mais ambiciosa da franquia apesar dos problemas

Pokémon Champions inaugura nova era de batalhas que divide espaço do Switch com os jogadores do mobile - (crédito: Reprodução/Nintendo)

Pela primeira vez em mais de 30 anos de franquia, Pokémon lança um jogo com foco no sistema de batalhas competitivas completamente gratuito. "Pokémon Champions" é a mais nova aposta da Nintendo para universalizar o sistema de batalhas e incorporar novos jogadores ao principal modo de jogo da franquia. No entanto, o caminho que os desenvolvedores escolheram para isso limita a experiência para veteranos em prol do aprendizado facilitado para novos jogadores do cenário competitivo.

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Um verdadeiro campo de batalhas

"Pokémon Champions" deixa o aspecto da jornada e exploração comum aos outros títulos da franquia e foca apenas no sistema de batalhas. Como de costume em jogos como serviço, o jogador vai do menu às partidas com alguns poucos cliques, com a opção de batalhar no modo single battle, modelo de batalha 1v1 clássico ou double battle, modelo oficial de Pokémon competitivo. Um ponto importante a se notar é a restrição ao modelo de 3 contra 3 no single, o que frustra milhões de fãs acostumados com o famoso modo 6v6, presente no resto dos títulos e jogado nos maiores simuladores de batalhas não oficiais.

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Pokémon Champions inaugura nova era de batalhas que divide espaço do Switch com os jogadores do mobile (foto: Reprodução/Nintendo)

Uma controversa seleção de monstros

Talvez o maior choque para jogadores veteranos seja o fato de que apenas 186 dos 1.025 Pokémon existentes estão disponíveis para serem utilizados no jogo. O número, apesar de alarmante, pode ser compreendido pela exclusão de qualquer monstrinho que não esteja em sua forma final, além dos banimentos já esperados de regulações competitivas iniciais.

A quantidade limitada de opções, entretanto, funciona perfeitamente para garantir que novos jogadores também possam ter acesso aos melhores Pokémon do meta e se acostumem com a dinâmica das batalhas antes da introdução de monstros com mecânicas complexas ou de difícil aquisição.

Basta alguns minutos dentro do menu do jogo para perceber que "Pokémon Champions" foi, de fato, planejado para ser um jogo mobile. A gratuidade do jogo é colocada nitidamente em contraste com o desproporcional número de microtransações presentes dentro dele. Como opções pagas para o jogador adquirir, "Pokémon Champions" conta com: um pacote pago opcional com itens do jogo, um passe de batalha premium e um plano de assinatura paga que, caso não seja adquirido, limita o jogador a um minúsculo total de três times salvos por vez.

Pokémon Champions inaugura nova era de batalhas que divide espaço do Switch com os jogadores do mobile (foto: Reprodução/Nintendo)

Recrutando Pokémon: O caso Floette

"Pokémon Champions" confere ao jogador um time, majoritariamente aleatório, após a conclusão do tutorial. Naturalmente, o jogador busca expandir seu elenco de opções para as batalhas, visando obter os melhores monstros do momento. Para isso, existem duas opções: recrutar pokémon do rancho ou transferir de outros jogos. Apesar dos recursos para utilizar o rancho serem bem distribuídos, essa função te limita a escolher um pokémon dentre dez aleatórios. Por outro lado, o segundo método permite que o jogador importe quantas criaturas quiser de outros jogos.

Os pokémon importados também trazem suas modificações anteriores, então não há necessidade de treiná-los e gastar mais recursos. A diferença de eficácia dos dois métodos de recrutamento cria uma disparidade de poder enorme entre jogadores veteranos e iniciantes que não possuem um elenco competitivo à disposição. Porém, o caso mais grave dessa situação envolve o pokémon Floette ou, mais especificamente, a sua mega-evolução.

Mega Floette foi introduzida pela primeira vez na expansão de "Pokémon Legends": Z-A e já está disponível para ser utilizada na primeira temporada do jogo. O problema se encontra no fato de que a pequena flor tomou conta do cenário como uma das escolhas mais fortes do jogo estando indisponível para ser recrutada pelo sistema interno do game. A única forma de se obter uma das principais peças do jogo é adquirir o jogo inteiro de Pokémon Legends: Z-A para se adquirir um pokémon específico.

Pokémon Champions inaugura nova era de batalhas que divide espaço do Switch com os jogadores do mobile (foto: Reprodução/Nintendo)

Novos horizontes

Em sua essência, "Pokémon Champions" nasce para ser um jogo de longo prazo, e isso pode ser percebido antes mesmo de iniciar o Switch. O jogo será, daqui em diante, a plataforma oficial para todas as competições de Pokémon em games. Isso significa que não será mais necessário comprar os jogos novos da franquia sempre que lançarem. Considerando que um jogo da linha principal da franquia custa mais de R$ 325,00 na loja oficial da Nintendo, esse fator se torna um grande ponto atrativo do novo título. Somando a isso, "Pokémon Champions" também estará disponível para dispositivos mobile ainda em 2026, permitindo que praticamente qualquer um possa entrar no cenário competitivo sem gastar um real.

Pokémon Champions inaugura nova era de batalhas que divide espaço do Switch com os jogadores do mobile (foto: Reprodução/Nintendo)

Nota: 7/10

O jogo oferece a melhor experiência para batalhas disponível nos jogos Pokémon. O elenco de monstros ainda é limitado, mas traz uma experiência diferente para os veteranos e acolhedora para novos jogadores. O excesso de microtransações incomoda, porém não interfere na experiência principal do jogo, a qual ainda é acessível devido à ampla distribuição de recursos dentro dele. "Pokémon Champions" é uma aposta da Nintendo que tende a se pagar conforme o tempo passa, mas, desde já, qualquer inovação vinda da franquia Pokémon é sempre bem-vinda.

Pokémon Champions está disponível Nintendo Switch e Nintendo Switch 2.

*Está análise foi feita com uma cópia enviada pela Nintendo Brasil