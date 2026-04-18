Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para este sábado (18/4)

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

A tensão que sua alma suporta, logo mais começará a diminuir, pela mera razão de que as coisas precisam entrar em outra dimensão, de maior entendimento e reciprocidade, superando de vez a continuação da pancadaria.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Os sinais de que você começa a estar no domínio da situação novamente vão ficando evidentes, talvez ainda de forma tênue, mas decididamente firmes e convincentes. Portanto, não há lugar para a ansiedade.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Quando se lida com um grupo de pessoas, raramente todas as necessidades individuais podem ser satisfeitas, o bem do grupo requer fazer certos sacrifícios dos anseios privados. Não importa, siga em frente.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Em nome de preservar a qualidade dos relacionamentos que lhe interessam, você precisa fazer algumas intervenções que parecerão duras demais, mas que são ditadas pela necessidade. A necessidade é a mãe do destino.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Escolha com sabedoria as encrencas em que você anda se envolvendo, no bom sentido da palavra, porque no futuro próximo você acordará percebendo que esse envolvimento resultou no acréscimo de obrigações e responsabilidades.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Os investimentos são grandes, mas as perspectivas entusiasmam, por isso, não se apequene com o medo de que tudo seja pó de pirlimpimpim, há algo verdadeiro em andamento, mesmo que sua alma ainda não saiba direito o que é.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Aqueles que um dia foram bons relacionamentos, por interesse ou por afeto, passam em revista no momento atual. Isso é necessário porque sua alma precisa, mais do que nunca, confiar plenamente nas pessoas ao redor.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/10 a 21/11)

Assumir tarefas que não lhe interessam ou que não têm atrativo algum para você não há de se converter num problema. Assuma a dianteira e finalize o que seja necessário sem se importar, por enquanto, com a estética.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Tentar agradar a todas as pessoas envolvidas limitaria a margem de manobra que você tem para colocar em marcha as determinações que seriam justas para esse momento. Faça o certo em vez de preservar sua imagem.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Há o que precisa ser feito e há, ao mesmo tempo, o que sua alma deseja fazer, e parece que as duas orientações não convergem, o que deixa sua alma com o dilema de o que priorizar neste momento. Dilema importante.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

O que você determinar agora ficará inscrito a ferro e fogo no livro da vida. As determinações se expressam através de palavras, que as pessoas costumam usar de forma banal, ainda que sejam manifestações de poder.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Aja com determinação, mesmo que por dentro você sinta todas as amarras que o pudor cria, porque nesta hora você pode avançar bastante em suas pretensões e necessidades, sem pedir ajuda, contando com sua força.