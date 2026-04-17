Jack Ryan: Guerra Fantasma ganha trailer legendado; assista

O Prime Video divulgou o trailer legendado de Jack Ryan: Guerra Fantasma, filme que trará John Krasinski de volta à pele do espião. A produção chegará ao streaming em 20 de maio.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
Tudo sobre Jack Ryan: Guerra Fantasma
A produção marca a continuação da história apresentada na série Jack Ryan, que acompanhou o analista da CIA interpretado por John Krasinski.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
O filme traz de volta vários atores da atração do Prime Video, incluindo Wendell Pierce como James Greer, vice-diretor da CIA; Michael Kelly como Mike November, ex-chefe de estação da CIA que se tornou contratado de segurança privada; e Betty Gabriel como Elizabeth Wright, diretora da CIA. O elenco também conta com Sienna Miller, Mckenna Bridger, Max Beesley, Douglas Hodge e JJ Feild.
A direção ficou a cargo de Andrew Bernstein, que serviu como produtor executivo e diretor da 2ª temporada de Jack Ryan. Aaron Rabin, roteirista da 4ª temporada, escreveu o roteiro do filme.
O seriado foi exibido entre 2018 e 2023 e se tornou um dos principais sucessos do gênero ação do catálogo do Prime Video.
As quatro temporadas de Jack Ryan estão disponíveis no Prime Video. Jack Ryan: Guerra Fantasma estreia em 20 de maio.
Saiba Mais
- Diversão e Arte Amanda Kimberlly revela semelhança da filha com Neymar: "Sem limite"
- Diversão e Arte Marido de Kelly Key expõe diagnóstico após sofrer AVC
- Diversão e Arte Januza faz desabafo após diagnóstico de infecção renal: "Não segura"
- Diversão e Arte Zeca Camargo rebate críticas devido ao peso: "Ralando para conseguir"
- Diversão e Arte Carro de luxo de Letícia Spiller é furtado em área nobre do Rio de Janeiro
- Diversão e Arte Ex-participante do BBB 26 é escalado para atuar em nova novela da Globo