Jack Ryan: Guerra Fantasma ganha trailer legendado; assista

O filme traz de volta vários atores da atração do Prime Video, incluindo Wendell Pierce como James Greer, vice-diretor da CIA - (crédito: Observatorio do Cinema)

O Prime Video divulgou o trailer legendado de Jack Ryan: Guerra Fantasma, filme que trará John Krasinski de volta à pele do espião. A produção chegará ao streaming em 20 de maio.

Tudo sobre Jack Ryan: Guerra Fantasma

A produção marca a continuação da história apresentada na série Jack Ryan, que acompanhou o analista da CIA interpretado por John Krasinski.

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O filme traz de volta vários atores da atração do Prime Video, incluindo Wendell Pierce como James Greer, vice-diretor da CIA; Michael Kelly como Mike November, ex-chefe de estação da CIA que se tornou contratado de segurança privada; e Betty Gabriel como Elizabeth Wright, diretora da CIA. O elenco também conta com Sienna Miller, Mckenna Bridger, Max Beesley, Douglas Hodge e JJ Feild.

A direção ficou a cargo de Andrew Bernstein, que serviu como produtor executivo e diretor da 2ª temporada de Jack Ryan. Aaron Rabin, roteirista da 4ª temporada, escreveu o roteiro do filme.

O seriado foi exibido entre 2018 e 2023 e se tornou um dos principais sucessos do gênero ação do catálogo do Prime Video.

As quatro temporadas de Jack Ryan estão disponíveis no Prime Video. Jack Ryan: Guerra Fantasma estreia em 20 de maio.