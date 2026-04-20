Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta segunda (20/4)

REALIZAR OS PENSAMENTOS

Data estelar: Mercúrio em conjunção com Saturno e Marte.

Nossa humanidade sonha com obter o poder de realizar seus pensamentos pela própria força desses, sem ter de sujar as mãos com o trabalho e o suor, e por isso cai no conto e se excita com promessas falsas de segredos que não são segredos coisa nenhuma, ou iniciações em seitas esotéricas que banalizam o conhecimento real.

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Um dia, ainda num futuro muito distante, compreenderemos esse poder que por ora só pressentimos e não temos como obter, porque para tê-lo teríamos de ser muito diferentes, abandonando de vez a hipótese materialista e o egoísmo com que nos orientamos na civilização atual.

O poder de realizar os pensamentos continua, por enquanto, sendo possível somente através do uso de todas as faculdades desse organismo sofisticado que habitamos, o corpo físico.

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Que seus movimentos e atitudes operem no sentido de beneficiar o maior número possível de pessoas, conhecidas ou anônimas. Este é um momento determinante na longa e sinuosa história da construção de seu destino.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Aquilo que ficar decidido, decidido estará, apesar de todos os inconvenientes que as decisões possam provocar, de imediato e no futuro. Há momentos da vida, e para você o atual é um desses, em que a dúvida não importa.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Essa dança das cadeiras que anda acontecendo por aí, tanto quanto a luta para que as instituições de plantão reconheçam seu valor, nada disso é mera casualidade, é tudo parte da misteriosa coreografia do seu destino.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Fazendo o certo os resultados virão a compensar todo o esforço que, por muito tempo, não deram resultado algum. Na verdade, não se trata de obter resultados, pois, apesar de desejáveis, não têm tanta importância.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

O convencimento de não haver alternativas, a não ser a de endurecer a jogada e ser determinante em suas expressões e movimentos, há de ser muito claro dentro de sua alma. O tempo de hesitação ficou para trás. Ação!

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Não havendo nada a perder, sua alma tem tudo a ganhar e, por isso, o momento merece uma dose de atrevimento de sua parte que em qualquer outro momento da história teria parecido inimaginável. Siga por aí.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Sua vida e seu destino são afetados pelo que acontece a algumas das pessoas de seu círculo de relacionamentos. Mesmo que isso traga inconvenientes imediatos a você, se solidarize e colabore para facilitar tudo.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/10 a 21/11)

O grau de dificuldade de tudo que precisa ser posto em pé é proporcional à ambição que trouxe você até aqui e agora. Não há tarefa que seja menor ou maior, todas as tarefas são necessárias. Aceite tudo da vida.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Tudo que você puser em marcha será legítimo na mesma proporção em que os benefícios obtidos sejam compartilhados e beneficiem as pessoas de seu círculo de relacionamentos. Senão, tudo será apenas fantasia egoísta.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

O corte entre o passado, o agora e o seu futuro está sendo dado de forma magistral, daqui para frente você progredirá num cenário desconhecido, mas que por isso mesmo lhe brindará com potencialidades esplêndidas.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Comunique suas determinações a despeito de que essas não tenham boa recepção, muito ao contrário inclusive. Há horas da vida em que não se deve jogar para a plateia sequer por um instante, mas demandar seus direitos.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

O momento é decisivo, porém, você não precisa manifestar suas decisões a todo mundo de imediato, é melhor manter a discrição, porém, que em seu interior e na qualidade dos pensamentos, você tenha certeza das decisões.