Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta quinta (23/4)

PENSAR É PERIGOSO

Data estelar: Vênus e Urano em conjunção.

É possível conceber o mundo em que gostaríamos de existir, e apesar de ser abstrata a concepção, e muito distante da realidade concreta em que existimos, ainda assim é valioso investir nas ideações.

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Nossa humanidade é capaz de criar um mundo infinitamente melhor do que esse em que existimos, e como não creio em conspirações, que são matematicamente impossíveis de ser verdade, só me resta aceitar que o mundo não é como o concebemos por pura preguiça de fazer tudo que seja necessário para que a ideia se torne realidade concreta.

Ainda assim, mesmo que nossa humanidade não tenha o poder de realizar automaticamente suas ideações, é sabido que pensar é perigoso, porque os pensamentos são o gatilho das revoluções, que podem ser abafadas pelo poder dominante, mas nunca destruídas completamente.

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4):

Pensar demais é perigoso e contraproducente, mas pensar bem é uma bênção disponível a todas as pessoas que tiverem a boa vontade de se esforçar nesse sentido. Será você uma das almas escolhidas? Pense bem para isso.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5):

Apesar de todos os pesares que pesam sobre seu corpo e alma, e apesar de todos os pesos que as pessoas, inadvertida ou intencionalmente agregam ao que você já carrega, os primeiros sinais de libertação se fazem sentir.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6):

Logo mais você precisará começar a se organizar direito, mesmo que sua alma se sinta, como sempre, inclinada a improvisar tudo. A improvisação é marca registrada de sua atuação, mas agora as coisas são diferentes.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7):

As coisas acontecem como devem acontecer, isto é, como os mistérios da vida ditam, e em alguns casos são bem diferentes de como nós desejamos ou criamos expectativas. Adapte-se rapidamente às mudanças em curso.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8):

Com ordem, planejamento e organização, sem grandes dramas ou espetáculos, você recuperará tudo que perdeu no passado. Não se trata, apesar disso, de retornar ao passado, se trata de você assumir seu lugar por direito.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9):

Mantendo tudo em ordem e persistindo no caminho escolhido, mesmo que tudo pareça dar errado, ainda assim a vida estará junto a você protegendo e encaminhando na melhor direção possível. É só confiar na Vida.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10):

Procure abrir os olhos, físicos e o da alma, ao bem-estar que chama você de lá de um futuro que não é distante nem próximo ainda, já que essa distância será decidida no íntimo de seu coração, por acreditar ou não.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11):

Como resultado de nossa estreita visão da realidade, enquanto a vida nos protege evitando que caiamos nas armadilhas pelas quais ardemos de vontade de conquistar, pensamos que estamos sendo castigados. Nada disso.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12):

O equilíbrio nos relacionamentos não depende de cobranças e acusações, isso apenas acentua o desequilíbrio. O equilíbrio e a harmonia desejáveis depende de haver solidariedade, cooperação e clara noção de interdependência.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1):

Nada de errado, tudo certo, porém, mesmo assim a alma sente uma ponta de angústia, como se o fim do mundo se avizinhasse. Nada disso é real, ou melhor, nada disso diz respeito de seu caminho. São as coisas do mundo.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2):

Movimento é o que provoca alegria e leveza, portanto, ainda que tenha mil e uma queixas que legitimem o peso de sofrer, mesmo assim dance sem se importar com nada nem ninguém. Isso acelerará o processo de libertação.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3):

O futuro que você imaginava veio para ficar, depois de longos e cansativos esforços que, apesar de não terem acabado, mesmo assim surge uma alegria indómita para sua alma saltitar, dançar e celebrar a vida. É assim.