TODO MUNDO NO RIO

Show da Shakira no Rio terá o maior palco já montado na praia de Copacabana

Fora da praia, o tradicional painel de boas-vindas já está instalado no Túnel Engenheiro Coelho Cintra, que liga os bairros de Botafogo e Copacabana

Colombian singer Shakira performs onstage during a halftime show in the Conmebol 2024 Copa America tournament final football match between Argentina and Colombia at the Hard Rock Stadium, in Miami, Florida on July 14, 2024. (Photo by JUAN MABROMATA / AFP) - (crédito: AFP)
A Praia de Copacabana já vive a expectativa para o show gratuito da cantora Shakira, marcado para 2 de maio, com uma estrutura inédita na orla carioca. O evento “Todo Mundo no Rio” terá o maior palco já montado no local. Esta é a terceira edição do show que trouxe para Copacabana as cantoras Lady Gaga (público recorde e histórico de mais de 2,1 milhões de pessoas) e Madonna. 

Com 1.345 metros quadrados de área total, o palco contará com uma passarela de 25 metros e 500 m² de painéis de LED. Para melhorar a visibilidade do público, a base da estrutura foi elevada a 2,20 metros acima da areia. Ao longo da orla, 16 torres de som e vídeo, cada uma com telões de 45 m², vão ampliar o alcance da apresentação.

Fora da praia, o tradicional painel de boas-vindas já está instalado no Túnel Engenheiro Coelho Cintra, que liga os bairros de Botafogo e Copacabana. O painel tem 74,5 metros de largura por 10 metros de altura. Produzido em mídia vinílica com impressão digital de alta resolução, o material será posteriormente doado a ONGs e cooperativas de reaproveitamento.

Serão realizados dois aulões gratuitos da coreografia de “Waka Waka” em frente ao Copacabana Palace neste mês de abril. O primeiro ocorreu no domingo (19/4) e o próximo está previsto para o dia 26. As atividades são conduzidas por profissionais como Aline Maia, que já trabalhou com Anitta.

O show terá transmissão ao vivo pela TV Globo, além dos canais Multishow e Globoplay. Nas redes sociais, o impacto do show no Rio já alcançou um público potencial de mais de 366 milhões de pessoas - entre 11 de fevereiro (data do anúncio do show da cantora) e 31 de março.

O evento acompanha o momento de destaque internacional da artista. Shakira entrou recentemente para o Guinness World Records como a artista hispânica com maior bilheteria da história.

Raphaela Peixoto

Formada em jornalismo pela Universidade Católica de Brasília, começou a carreira no Correio Braziliense na cobertura on-line de formação profissional e educação. Atualmente, cobre concursos e o funcionalismo da capital

postado em 20/04/2026 15:05
