Show da Shakira no Rio terá o maior palco já montado na praia de Copacabana

A Praia de Copacabana já vive a expectativa para o show gratuito da cantora Shakira, marcado para 2 de maio, com uma estrutura inédita na orla carioca. O evento “Todo Mundo no Rio” terá o maior palco já montado no local. Esta é a terceira edição do show que trouxe para Copacabana as cantoras Lady Gaga (público recorde e histórico de mais de 2,1 milhões de pessoas) e Madonna.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
Com 1.345 metros quadrados de área total, o palco contará com uma passarela de 25 metros e 500 m² de painéis de LED. Para melhorar a visibilidade do público, a base da estrutura foi elevada a 2,20 metros acima da areia. Ao longo da orla, 16 torres de som e vídeo, cada uma com telões de 45 m², vão ampliar o alcance da apresentação.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
Fora da praia, o tradicional painel de boas-vindas já está instalado no Túnel Engenheiro Coelho Cintra, que liga os bairros de Botafogo e Copacabana. O painel tem 74,5 metros de largura por 10 metros de altura. Produzido em mídia vinílica com impressão digital de alta resolução, o material será posteriormente doado a ONGs e cooperativas de reaproveitamento.
Serão realizados dois aulões gratuitos da coreografia de “Waka Waka” em frente ao Copacabana Palace neste mês de abril. O primeiro ocorreu no domingo (19/4) e o próximo está previsto para o dia 26. As atividades são conduzidas por profissionais como Aline Maia, que já trabalhou com Anitta.
O show terá transmissão ao vivo pela TV Globo, além dos canais Multishow e Globoplay. Nas redes sociais, o impacto do show no Rio já alcançou um público potencial de mais de 366 milhões de pessoas - entre 11 de fevereiro (data do anúncio do show da cantora) e 31 de março.
O evento acompanha o momento de destaque internacional da artista. Shakira entrou recentemente para o Guinness World Records como a artista hispânica com maior bilheteria da história.