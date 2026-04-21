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Dançarinos de Luísa Sonza passam mal após show nos EUA

Dançarinos de Luísa Sonza passam mal após show no Coachella

Dançarinos de Luísa Sonza passam mal após show nos EUA - (crédito: Observatorio dos Famosos)
Dançarinos de Luísa Sonza passam mal após show nos EUA - (crédito: Observatorio dos Famosos)

A apresentação de Luísa Sonza no Coachella rendeu mais do que aplausos: também trouxe à tona os bastidores intensos enfrentados pela equipe da cantora. Após subir ao palco no festival realizado no deserto da Califórnia, nos Estados Unidos, a artista revelou que alguns de seus dançarinos passaram mal devido às condições climáticas extremas. O relato veio à tona por meio de um vídeo publicado em seu perfil no TikTok, onde ela mostrou momentos que o público normalmente não vê.

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Nas imagens, Luísa Sonza aparece nos bastidores explicando a situação e exibindo o momento em que uma das bailarinas recebe atendimento após apresentar sintomas de desidratação, como calafrios e sensação de frio. Preocupada, a cantora fez questão de esclarecer que a colega já havia sido assistida antes da gravação. "Só filmei ela depois de dar assistência, tá? Ela tomou oxigênio, mas amor, a gente passa mal!", disse. O vídeo também mostra outros integrantes da equipe comentando os impactos físicos causados pela apresentação em um ambiente tão seco.

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Desafio físico em meio ao espetáculo

Durante o relato, dançarinos compartilharam suas próprias experiências, reforçando o nível de dificuldade enfrentado. Um deles destacou a sensação de falta de ar ao tentar respirar no local. "Você puxa o ar e ele não vem!", afirmou. Outro revelou ter tido sangramento nasal enquanto se apresentava, evidenciando o impacto do clima extremo. A própria cantora também comentou suas limitações durante o show. "Nunca gemi tanto na vida [para recuperar o fôlego ao cantar]!", confessou, demonstrando que até artistas experientes sentem os efeitos dessas condições.

Apesar dos desafios enfrentados, Luísa Sonza encerrou o relato com entusiasmo e satisfação pela experiência vivida. Mesmo diante das dificuldades físicas, ela destacou o quanto valorizou o momento no palco. "Mas eu amei, foi tudo!", declarou, mostrando que, para ela, o esforço valeu a pena diante da grandiosidade do evento e da conexão com o público.

O texto Dançarinos de Luísa Sonza passam mal após show nos EUA foi publicado primeiro no Observatório dos Famosos.

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Observatório dos Famosos

Por Observatório dos Famosos
postado em 21/04/2026 12:07
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