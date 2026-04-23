Chico Chico lança primeiro livro em Brasília nesta sexta (24/4)

O cantor e compositor Chico Chico começa a agenda em Brasília com o lançamento do livro Pequenos sigilos, que ocorre nesta sexta-feira (24/4), às 19h, na Livraria Leitura do ParkShopping. A obra reúne poemas, contos, registros de sonhos, reflexões e fragmentos que o músico produziu ao longo do tempo. No sábado (25/4), ele se apresenta no Festival Música Urbana, a partir das 21h, no Ginásio Nilson Nelson.
O ponto de partida para a obra foi a publicação de um poema nas redes sociais. Representantes da Ação Editora entraram em contato com o compositor e tomaram conhecimento de vasto material acumulado. Os textos atravessam temas como morte, família, afeto, amor, silêncio.
No prefácio, o poeta Geraldinho Carneiro, da Academia Brasileira de Letras, situa Chico Chico no horizonte aberto da poesia brasileira contemporânea, que vive, segundo ele, uma “saudável crise de hegemonia”. A escrita de Chico Chico transita entre o lírico e o narrativo, entre a canção e a prosa.
Nos versos “O valor está na queda / e a poesia é um salto”, o autor formula uma poética. “São muitas as faces desse poeta, e essa talvez seja uma de suas principais qualidades. Esperamos que Chico Chico continue assim, à procura das descobertas de sua subjetividade, mas também permitindo a música de suas muitas vozes”, completa Carneiro na introdução ao livro.
Serviço
Pequenos sigilos
De Chico Chico. Ação Editora, R$ 64,90. Lançamento nesta sexta-feira (24/4), às 19h, na Livraria Leitura (ParkShopping)