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Milena do BBB 26 pede fim de vaquinha para celular e atitude repercute

A vice-campeã do reality show solicitou que seus seguidores encerrem a arrecadação e redirecionem as doações à campanha "Quebrando Ciclos"

A iniciativa apoia adolescentes em situação de vulnerabilidade, causa ligada à trajetória da ex-sister, que viveu em orfanatos. - (crédito: Reprodução/Instagram)
A iniciativa apoia adolescentes em situação de vulnerabilidade, causa ligada à trajetória da ex-sister, que viveu em orfanatos. - (crédito: Reprodução/Instagram)

A vice-campeã do BBB 26 Milena usou as redes sociais na manhã desta quinta-feira (24/4) para pedir que os fãs encerrassem a vaquinha organizada com o objetivo de comprar um celular para ela e que futuras doações fossem destinadas a caridade. 

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Em sua publicação, a ex-sister também afirmou que o carinho do público é mais que suficiente e solicitou que novas doações sejam direcionadas à campanha “Quebrando Ciclos”, iniciativa que apoia o apadrinhamento de adolescentes em situação de vulnerabilidade. Milena destacou que ficaria “imensamente feliz” com a mudança de destino do dinheiro. 

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Apesar de não ter sido divulgado qual modelo de celular ela utilizava antes de entrar no reality, para a ação dos fãs, internautas apontaram que o aparelho parecia ser simples, analisando publicações antigas no Instagram da ex-BBB. Os internautas observaram que a qualidade das imagens era inferior, com vídeos apresentando baixa resolução e possíveis travamentos.

Conheça a campanha “Com Elas"

A trajetória de Milena tem relação direta a ação realizada pela sister, que passou parte da infância e adolescência em um orfanato. A campanha indicada integra o programa “Com Elas”, do Instituto Rede Abrigo, voltado ao suporte de adolescentes que vivem em instituições de acolhimento.

A iniciativa promove o apadrinhamento e oferece acompanhamento a jovens que aguardam adoção ou estão em fase de transição para a vida fora dos abrigos. Segundo o site do projeto, o programa acompanha as jovens antes, durante e após a saída dos abrigos, geralmente aos 18 anos.

O suporte inclui avaliação neuropsicológica, atendimento psicológico individual, fortalecimento da autoestima e acesso a experiências que contribuem para a construção de novos caminhos. Atualmente, a iniciativa conta com 281 padrinhos e madrinhas. Sendo as contribuições divididas em três categorias cm pagamentos mensais, a partir de R$ 40, no plano “Afetivo”; R$ 80 em outra modalidade intermediária e a com o valor mais alto de R$ 200, na categoria “Fundador”.

A atitude de Milena teve forte repercussão nas redes sociais e foi amplamente elogiada por internautas. Muitos destacaram a sensibilidade da ex-BBB ao redirecionar a mobilização dos fãs para uma causa social, ressaltando seu posicionamento consciente.

"Milena, você é um ser incrível, já sinto tanta saudade em te ver todos os dias na telinha, sou extremamente apaixonada por ti, não tinha como ser diferente, és cativante demais. Sucesso, você merece o mundo" escreveu uma internauta. 

*Estagiária sob supervisão de Paulo Leite

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Anna Júlia Castro*

Estagiário

Estudante de jornalismo na UDF e de audiovisual no IFB, com passagem pelo Ministério da Defesa. É estagiária no CB Online, onde escreve sobre assuntos diversos

Por Anna Júlia Castro*
postado em 24/04/2026 17:48
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