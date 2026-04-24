Porão do Rock anuncia novo local de shows para a edição de 2026

O Porão do Rock 2026 vai ocupar um novo cenário em Brasília. O festival será realizado no Eixo Cultural Ibero-Americano, diferente das edições anteriores, que ocorreram no estacionamento da Arena BRB. Evento tem data marcada para os dias 22 e 23 de maio. Ingressos custam a partir de R$ 133.

Segundo a organização, a escolha do novo endereço acompanha o crescimento do festival, que busca fortalecer a integração. “Essa mudança representa um novo momento do Porão do Rock. O Eixo Cultural Ibero-Americano nos permite pensar o festival de forma mais ampla, criando uma experiência mais confortável, integrada e próxima do público, sem perder a essência que sempre marcou o evento”, destaca Gustavo de Sá, organizador e idealizador do festival, em comunicado.

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Entre os destaques deste ano estão os norte-americanos do Pennywise e o reencontro de Angra e Kiko Loureiro. A programação também reúne nomes do rock nacional, como Rodox, Nação Zumbi e Marcelo Falcão. Tribo da Periferia, ícone do rap do Distrito Federal, também se junta à festa.





Serviço

Porão do Rock, nos dias 22 e 23 de maio, no Eixo Cultural Ibero-Americano. Ingressos: a partir de R$ 133, pelo site da Ticketmaster.



