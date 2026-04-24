FIC Ribeirão divulga datas do evento e abre inscrições para participantes

O Festival Internacional de Cinema de Ribeirão Preto (FIC Ribeirão) está de volta em 2ª edição entre os dias 20 e 27 de julho. Com entrada gratuita, o evento busca ampliar sua atuação e integrar neste ano ações de formação de público e atividades de capacitação. As inscrições estão abertas até o dia 15 de maio, no site do festival.

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Com foco em questões contemporâneas, a curadoria nesta edição é conduzida por Caio Cardoso Holanda e Adriana Niemeyer. “Nesta segunda edição do Festival Internacional de Ribeirão Preto, temos como critério a valorização do cinema preocupado com as causas sociais e a situação política do Brasil e do mundo. Discussões contemporâneas da região de Ribeirão Preto são o foco do festival, assim como o entendimento de diferentes cosmovisões pelo globo”, afirma Caio Cardoso.

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A seleção será feita de modo que contemple diferentes tipos de público, em especial produções infantojuvenis. A diversidade estética é outro fator importante da edição, com prioridade a tipos de linguagem diferentes. Com o objetivo de ampliar o acesso do público, a estrutura do festival planeja exibir os filmes selecionados em diferentes espaços da cidade.

Também fazem parte da programação oficinas, workshops e encontros voltados tanto ao público quanto a profissionais e estudantes do audiovisual, por meio de parcerias com centros de ensino e pesquisa. O festival conta com categorias competitivas para curtas e longas-metragens e os vencedores receberão troféus e certificados definidos pela organização.

A programação e os locais da edição serão divulgados após 15 de junho.





Serviço

Festival Internacional de Cinema de Ribeirão Preto

De 20 a 27 de julho. As inscrições estão abertas até 15 de maio, no site do festival.