FIC Ribeirão divulga datas do evento e abre inscrições para participantes

O Festival Internacional de Cinema de Ribeirão Preto (FIC Ribeirão) está de volta em 2ª edição entre os dias 20 e 27 de julho. Com entrada gratuita, o evento busca ampliar sua atuação e integrar neste ano ações de formação de público e atividades de capacitação. As inscrições estão abertas até o dia 15 de maio, no site do festival.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
Com foco em questões contemporâneas, a curadoria nesta edição é conduzida por Caio Cardoso Holanda e Adriana Niemeyer. “Nesta segunda edição do Festival Internacional de Ribeirão Preto, temos como critério a valorização do cinema preocupado com as causas sociais e a situação política do Brasil e do mundo. Discussões contemporâneas da região de Ribeirão Preto são o foco do festival, assim como o entendimento de diferentes cosmovisões pelo globo”, afirma Caio Cardoso.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
A seleção será feita de modo que contemple diferentes tipos de público, em especial produções infantojuvenis. A diversidade estética é outro fator importante da edição, com prioridade a tipos de linguagem diferentes. Com o objetivo de ampliar o acesso do público, a estrutura do festival planeja exibir os filmes selecionados em diferentes espaços da cidade.
- Leia mais: Compositor de sucessos do Maneva, DEKO lança releitura de ‘Seja Para Mim’ e amplia fase como intérprete
Também fazem parte da programação oficinas, workshops e encontros voltados tanto ao público quanto a profissionais e estudantes do audiovisual, por meio de parcerias com centros de ensino e pesquisa. O festival conta com categorias competitivas para curtas e longas-metragens e os vencedores receberão troféus e certificados definidos pela organização.
- Leia mais: Dougllas Fernanddo rouba a cena ao lado de Priscila Senna na gravação do projeto ‘Elas Com Elas’ em Pernambuco
A programação e os locais da edição serão divulgados após 15 de junho.
Serviço
Festival Internacional de Cinema de Ribeirão Preto
De 20 a 27 de julho. As inscrições estão abertas até 15 de maio, no site do festival.