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"Loved One": Quando estreiam todos os episódios na Netflix?

Novo drama japonês aposta em mistérios e investigações forenses

Trama acompanha uma equipe responsável por investigar mortes classificadas como de causa desconhecida no país - (crédito: Observatorio do Cinema)
Trama acompanha uma equipe responsável por investigar mortes classificadas como de causa desconhecida no país - (crédito: Observatorio do Cinema)

A Netflix lançou a série japonesa Loved One, focada em investigações forenses e mistérios.

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A trama acompanha a equipe recém-criada MEJ (Medical Examiner Japan), responsável por investigar mortes classificadas como de causa desconhecida no país. O grupo analisa evidências deixadas pelas vítimas para descobrir o que realmente aconteceu.

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O título da série faz referência a um termo usado por profissionais da área para se referir aos mortos, destacando que cada vítima foi alguém importante para familiares e amigos.

Ao longo dos episódios, a equipe enfrenta casos complexos enquanto busca revelar verdades escondidas e reconstruir as histórias das pessoas envolvidas.

Quando estreiam todos os episódios de Loved One?

A série conta com 11 episódios, que serão lançados aos domingos na Netflix.

Confira o calendário de lançamento de todos os capítulos de Loved One:

  • Episódio 1 – 26 de abril
  • Episódio 2 – 3 de maio
  • Episódio 3 – 10 de maio
  • Episódio 4 – 17 de maio
  • Episódio 5 – 24 de maio
  • Episódio 6 – 31 de maio
  • Episódio 7 – 7 de junho
  • Episódio 8 – 14 de junho
  • Episódio 9 – 21 de junho
  • Episódio 10 – 28 de junho
  • Episódio 11 – 5 de julho

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Diego Almeida

    Por Diego Almeida
    postado em 27/04/2026 13:42
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