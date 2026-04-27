"Loved One": Quando estreiam todos os episódios na Netflix?

A Netflix lançou a série japonesa Loved One, focada em investigações forenses e mistérios.
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A trama acompanha a equipe recém-criada MEJ (Medical Examiner Japan), responsável por investigar mortes classificadas como de causa desconhecida no país. O grupo analisa evidências deixadas pelas vítimas para descobrir o que realmente aconteceu.
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O título da série faz referência a um termo usado por profissionais da área para se referir aos mortos, destacando que cada vítima foi alguém importante para familiares e amigos.
Ao longo dos episódios, a equipe enfrenta casos complexos enquanto busca revelar verdades escondidas e reconstruir as histórias das pessoas envolvidas.
Quando estreiam todos os episódios de Loved One?
A série conta com 11 episódios, que serão lançados aos domingos na Netflix.
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Confira o calendário de lançamento de todos os capítulos de Loved One:
- Episódio 1 – 26 de abril
- Episódio 2 – 3 de maio
- Episódio 3 – 10 de maio
- Episódio 4 – 17 de maio
- Episódio 5 – 24 de maio
- Episódio 6 – 31 de maio
- Episódio 7 – 7 de junho
- Episódio 8 – 14 de junho
- Episódio 9 – 21 de junho
- Episódio 10 – 28 de junho
- Episódio 11 – 5 de julho
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