James Gunn revela futuro de Gladiador Dourado e série da Mulher-Maravilha

Gladiador Dourado é conhecido pelo tom leve e cômico dentro da DC, sendo um herói do futuro que volta ao passado para ganhar fama e dinheiro usando tecnologia avançada - (crédito: Observatorio do Cinema)

O co-CEO da DC Studios, James Gunn, trouxe novas informações sobre duas séries do DCU: Gladiador Dourado e Paradise Lost.

Leia também: Há 35 anos morria o poeta musical do povo brasileiro

Segundo Gunn, Gladiador Dourado segue em desenvolvimento ativo, enquanto a série prelúdio da Mulher-Maravilha está em estágio mais avançado. Ele afirmou que Paradise Lost está em desenvolvimento extremo.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

O diretor também esclareceu que não está escrevendo nenhuma das produções. Além disso, comentou sobre outro projeto cancelado, The Authority. Não funcionou em termos do DCU maior, citando também questões de história e práticas.

Gladiador Dourado segue em desenvolvimento

Entre os projetos, Gladiador Dourado é um dos mais aguardados. O personagem é conhecido por seu tom mais leve e cômico dentro da DC, sendo um herói do futuro que volta ao passado para ganhar fama e dinheiro usando tecnologia avançada.

Gunn reforçou que a série continua nos planos do estúdio, mesmo após mudanças no cronograma do DCU. O projeto já foi ligado ao showrunner David Jenkins, que também afirmou recentemente: Pelo que sei, ainda está em andamento. Apesar disso, a produção ainda não tem elenco confirmado nem previsão de estreia.

Série da Mulher-Maravilha deve expandir o universo

Paradise Lost será ambientada antes do nascimento de Diana Prince e vai explorar a história das amazonas em Themyscira, com foco em conflitos políticos.

O avanço da série indica que o núcleo da Mulher-Maravilha deve ganhar mais destaque no novo DCU. Gunn já confirmou que um filme solo da heroína também está em desenvolvimento.