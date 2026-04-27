Last Flag aposta na captura de bandeira para renovar o cenário multiplayer

Com premissa diferente, Last Flag é o jogo inaugural da Night Street Games e promete ser uma experiência além de um hero shooter. - (crédito: Reprodução/Night Street Games)

"Last Flag", novo projeto da produtora Night Street Games, parte de uma base conhecida, o modo captura de bandeira, para tentar reposicionar a dinâmica dentro do cenário competitivo atual. A proposta é simples, mas adiciona uma camada estratégica ao permitir que as equipes escondam e tenham que dominar 3 pontos no mapa para ter mais chances de vencer.

A estrutura 5v5, combinada ao formato de hero shooter, transforma cada partida em um jogo de estratégia. É preciso defender, rastrear, antecipar e controlar áreas. Mecânicas como torres que revelam partes do mapa e recuperam vida são um dos pontos mais interessantes do jogo. A jogabilidade é um dos principais acertos também. Fluida e responsiva, ela sustenta bem a variedade de estilos oferecidos pelo elenco de personagens. Há espaço para diferentes abordagens, do combate corpo a corpo que sustente o dano como um tanque à atuação mais estratégica de suporte ou controle de território.

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O elenco, aliás, é um dos pilares do jogo. Personagens como Alejandro, focado em explosivos e controle, ou Camila Barbosa, voltada para suporte e utilidade, personagem que possui um nome brasileiro e também as cores do Brasil na skin. Outros, como Shin Soo-Jin e Parker Spencer, apostam em mobilidade e furtividade. Já jogadores como Jack Burtt e Zhao Yuhang trazem habilidades mais caóticas e voltadas para controle de área, reforçando a imprevisibilidade dos confrontos.

A quantidade de habilidades, efeitos e interações simultâneas pode tornar a leitura das partidas mais confusa, especialmente para novos jogadores, mas nada que algumas horas de gameplay não resolva. Ainda assim, "Last Flag" encontra força na sua proposta de ritmo. As partidas equilibram bem duração e intensidade, evitando tanto confrontos excessivamente longos quanto experiências rápidas demais. Fator que funciona muito bem para jogos multiplayer, fazendo com que você consiga passar algumas horas sem enjoar.

"Last Flag" é um jogo que claramente pode se beneficiar de interação social, funcionando melhor quando jogado em equipe coordenada. Em contrapartida, isso pode limitar a experiência de jogadores solo, que dependem de entrosamento aleatório para competir em igualdade.

Conclusão

O jogo conta com 9 personagens jogaveis. (foto: Reprodução/Night Street Games)

O jogo, por fim, apresenta uma base sólida ao revisitar o captura de bandeira com novas camadas estratégicas e um elenco diversificado de personagens. A jogabilidade fluida e o ritmo bem ajustado favorecem partidas dinâmicas e potencialmente viciantes.

Por outro lado, a dependência de uma comunicação melhor com a equipe pode dificultar a entrada de novos jogadores e limitar a experiência fora de grupos organizados. Ainda assim, caso consiga consolidar uma comunidade ativa e manter suporte consistente, o jogo tem potencial para se destacar por durante uma ou duas temporadas.

Nota: 7,8/10

*Está análise foi feita com uma cópia enviada pela Night Street Games.



