Tia Milena negocia permanência na Globo após sucesso no BBB 26 - (crédito: Observatorio da TV)





A Globo marcou para maio uma reunião com Milena Moreira, segunda colocada do BBB 26, para discutir a renovação de seu contrato. O encontro atende a um pedido da própria recreadora mineira, que tem manifestado publicamente o desejo de seguir na emissora.

Com mais de 3 milhões de seguidores no Instagram, Tia Milena deve continuar sendo aproveitada como influenciadora digital, mantendo o vínculo comercial com a ViU, braço de negócios digitais da Globo. Além disso, a emissora avalia oferecer um projeto artístico, ainda em fase de definição uma das ideias é um quadro no programa Mais Você, de Ana Maria Braga.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

A participação da ex-BBB em atrações de variedades tem agradado internamente, e ela já realizou entregas comerciais para as redes sociais da Globo. O contrato atual termina em julho, mas Milena reforçou em entrevista à própria emissora seu desejo de permanecer: "Globo, me contrata. Quero trabalhar aqui! Faço qualquer coisa".

Além dela, a Globo também demonstra interesse em outros nomes da edição, como Ana Paula Renault, Juliano Floss, Chaiany Andrade e Jonas Sulzbach. A campeã da temporada, no entanto, tem negociações mais complexas, já que conta com equipe própria para gerir contratos digitais. O sucesso da edição, que registrou mais de 100 milhões de menções espontâneas nas redes, explica o movimento da emissora em manter vínculos com os participantes.

O texto Tia Milena negocia permanência na Globo após sucesso no BBB 26 foi publicado primeiro no Observatório da TV.