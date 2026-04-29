"Fiu fiu": estudantes organizam campeonato de assovio na UnB

Estudantes do curso de pedagogia da Universidade de Brasília (UnB) promovem um evento inusitado nesta quarta-feira (28/4): a primeira competição de assovios da UnB. Inspirado em grupos de Whatsapp que viralizaram nas últimas semanas, onde usuários se comunicam assoviando, o campeonato busca arrecadar fundos para o Encontro Nacional de Estudantes de Pedagogia (Enep).

“Alguns amigos do Centro Acadêmico estavam com dificuldade em começar as atividades de arrecadação e tive a ideia quando vi que estava surgindo essa tendência de grupos de assovio”, explica Victor e Silva, estudante de ciências política.

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A ideia é relativamente simples. Cerca de trinta competidores irão disputar, sob o olhar de jurados, as modalidades “assovio mais alto”, “assovio mais parecido com animal” e “assovio artístico”, com pódios e premiações próprias. Um certificado simbólico também será entregue aos finalistas. Quem não sabe assoviar poderá adquirir um apito com os organizadores para não deixar de participar.

Além da arrecadação para a ida de estudantes para o Enep, que acontecerá em julho, no Maranhão, Victor garante que o objetivo do campeonato é se divertir. Para os competidores, ele avisa que a inovação no som será essencial. “A criatividade é o elemento mais buscado em toda arte. Com certeza, o assovio mais criativo vai ganhar”, declara.

A participação dos estudantes em mais eventos da universidade também foi um motivador para a criação da competição. “Percebi que havia uma falta de espaços de convivência na UnB que conseguissem mobilizar os estudantes de maneira lúdica e divertida”, explica Victor. “Acredito que o campeonato tem uma proposta que pode parecer cômica, mas que adquire um caráter para além disso quando temos uma mobilização estudantil por trás”.

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Enquanto isso, nos grupos de Whatsapp

As comunidades de assovio no Whatsapp viralizam nas últimas semanas, reunindo milhares de participantes. A própria UnB já tem um grupo próprio para assoviadores. A regra é que essa seja a única forma de comunicação nos grupos. Ou seja, nada de fotos ou texto. Alguns grupos chegaram a lotar e não estão mais recebendo novos participantes.

Desde melodias de músicas, hinos de futebol, cantos de passarinhos e até aqueles para chamar a atenção de alguém, os usuários passam o dia enviando áudios com assovios. Quebrar a regra ali é punido com expulsão imediata.

Vídeos engraçados sobre os participantes do grupo também ganharam as redes sociais. Em um deles, uma namorada questiona “O que ele faz tanto nesse celular? Deve estar me traindo”. Enquanto isso, o rapaz se entretém tentando reproduzir o som de um passarinho com os demais participantes.

1º Competição de assovios da UnB

Quarta feira (29/4), no Teatro Arena da UnB. A partir das 14:30.



